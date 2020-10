Cambiamenti della professione infermieristica. Studio della Scuola Sant’Anna di Pisa

Pisa, 26 ottobre 2020 – Evoluzioni e sperimentazioni sull’assistenza infermieristica sono al centro di una ricerca, coordinata dal Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, i cui risultati sono stati al centro di un seminario online, con la partecipazione di docenti e ricercatori dell’ateneo, di università inglesi e di rappresentanti del Ministero della Salute e della Regione Veneto.

Al seminario online hanno partecipato oltre un centinaio tra professionisti, dirigenti, esperti e infermieri in prima linea. In questo momento anche l’assistenza infermieristica è messa a dura prova dall’emergenza sanitaria e la sua rilevanza appare con evidenza.

I risultati del progetto sono stati presentanti in concomitanza con l’anno internazionale dell’infermiere e una delle relatrici, Anne Marie Rafferty (docente al Royal College of Nursing, Regno Unito) ha sottolineato come la Toscana, Firenze in particolare, 200 anni fa abbia dato i natali a Florence Nigthingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna.

“I suoi studi – ha detto Anne Marie Rafferty – e la sua capacità di leggere il contesto e di individuare i dettagli che fanno la differenza nella cura sono stati determinanti per la nascita e per l’affermazione di quella che sarebbe diventata la scienza infermieristica”.

“Oggi – ha aggiunto Mariadonata Bellentani, dirigente del Ministero della Salute – è fondamentale parlare di modelli organizzativi che riconoscano il ruolo e l’importanza di ogni figura professionale, come quella dell’infermiere, e della loro interazione”.

“Siamo orgogliosi di presentare i risultati di un progetto di ricerca che ha coinvolto i nostri ricercatori – afferma Milena Vainieri, docente responsabile del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna – di un progetto di ricerca che ha coinvolto i nostri ricercatori e li ha visti lavorare anche insieme ai direttori dei dipartimenti delle professioni della Regione Toscana”.

Tra i risultati della ricerca, si segnalano lo studio delle caratteristiche dei modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica in ambito ospedaliero e la mappa della loro declinazione negli ospedali toscani, la triangolazione di queste informazioni con i dati raccolti in maniera costante attraverso l’osservatorio sugli esiti PREMs e con le indagini di clima organizzativo, punti di vista privilegiati “che hanno messo in evidenza aspetti interessanti e, a volte, inattesi sull’assistenza infermieristica.