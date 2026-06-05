Caldo record e arbovirosi: parte la campagna CRI per sensibilizzare gli italiani sui rischi del clima che cambia

Roma, 5 giugno 2026 – Parte oggi l’iniziativa di sensibilizzazione “Clima e salute: cresce il caldo, cresce la prevenzione” della Croce Rossa italiana con il supporto di Legambiente. Un progetto inserito nella campagna Effetto Terra della CRI che punta a rafforzare nella popolazione la consapevolezza che la crisi climatica ha conseguenze importanti sulla salute e che la prevenzione ci può aiutare a mitigarne gli effetti. L’obiettivo è la sensibilizzazione sulle patologie da calore e sulle arbovirosi, le malattie infettive trasmesse da insetti vettori come zanzare e zecche, che proprio a causa dell’aumento delle temperature sono sempre più presenti anche alle nostre latitudini.

Il Climate Change Service di Copernicus, ha rilevato che nel 2025 le temperature estive sono state superiori alla media in gran parte del continente europeo provocando numerose ondate di calore, due delle quali sono state classificate tra le 30 più intense mai registrate in Europa. E anche in questo 2026, alla fine di maggio in tutta Europa abbiamo già sperimentato temperature record, persino in primavera.

Il caldo estremo – uno degli effetti più visibili della crisi climatica – colpisce in maniera sproporzionata le categorie più fragili: anziani, bambini, persone senza dimora o con patologie pregresse. È per questa ragione che la Croce Rossa Italiana porta avanti da anni, con la sua campagna Effetto Terra, attività di sensibilizzazione sull’incremento delle temperature e sulle misure di prevenzione da attuare per proteggere la salute.

La novità di quest’anno è che l’iniziativa “Clima e Salute”, supportata da Legambiente, sarà anche itinerante, facendo tappa nelle 10 città italiane toccate dal tour di prevenzione dermatologica degli “Itinerari della Salute”. Dopo le prime fermate di Cosenza e Acireale, a bordo del van attrezzato CRI il progetto “Clima e Salute” arriverà, il 6 e 7 giugno, nel comune di Monterotondo (Roma), per poi fare tappa, nei weekend successivi, a Levanto, La Spezia, Torino, Parma, Loreto, Porto Potenza Picena e Anguillara Sabazia.

Nelle piazze che ospiteranno il tour sarà possibile scaricare la brochure informativa su come proteggersi dalle alte temperature, parlare con i Volontari formati sul tema e conoscere il Piano domestico di emergenza caldo da compilare e diffondere per prepararsi alle ondate di calore. Sarà anche possibile allenarsi a “battere il caldo” attraverso un gioco che invita a ripensare l’alimentazione in funzione di un migliore adattamento al clima e di una progressiva riduzione delle emissioni legate al cibo.

Per tutte le richieste di aiuto e per ricevere informazioni e consigli su come affrontare le ondate di calore e proteggere la salute, ci si può inoltre rivolgere alla Centrale di Risposta Nazionale della CRI che risponde al numero di pubblica utilità 1520, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.