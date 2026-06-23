Caldo killer per gli anziani: il nemico non è il singolo giorno di afa, ma l’accumulo di calore

Empoli, 23 giugno 2026 – Per la popolazione anziana le ondate di calore rappresentano un vero e proprio rischio, un banco di prova che mette a nudo fragilità spesso latenti. Quando la colonnina di mercurio supera i 35 gradi – e in questi giorni sono attesi anche picchi di 38° – il rischio sanitario diventa un’urgenza clinica che richiede consapevolezza e capacità di risposta.

Il direttore del dipartimento della Medicina multidimensionale e responsabile della Geriatria Firenze-Empoli, dott. Enrico Benvenuti, con i direttori delle unità di Medicina Interna 1 e 2 dell’ospedale di Empoli, dott. Roberto Tarquini e dott. Luca Masotti, intervengono con indicazioni utili a orientare famiglie e caregiver nella gestione dei soggetti più vulnerabili. Il cuore del problema sta in gran parte nella capacità dell’organismo di reagire a uno stress ambientale estremo.

L’esposizione prolungata a temperature elevate agisce come un catalizzatore per patologie preesistenti. Non si tratta solo di colpi di calore improvvisi, ma di un lento e progressivo esaurimento delle riserve organiche.

Il dott. Roberto Tarquini, direttore della Medicina Interna 1, chiarisce la natura di questo fenomeno: “L’ondata di calore è una sorta di stress test naturale per l’organismo. Molte persone scoprono di avere una fragilità cardiovascolare o renale proprio durante questi periodi. Il cuore lavora di più, la pressione tende a scendere, il rene riceve meno sangue e così emergono criticità che prima erano compensate. Spesso il problema non è il singolo giorno a 40 gradi, ma l’accumulo di calore per più giorni consecutivi: l’organismo recupera sempre meno, fino a scompensi gravi”.

Un fattore determinante è l’alterazione della percezione della sete, tipica dell’età avanzata, unita all’uso di terapie croniche che possono complicare il quadro clinico. Molti anziani assumono farmaci necessari per il cuore o la pressione che, con il caldo, diventano armi a doppio taglio se non monitorati correttamente.

Il dott. Luca Masotti, direttore della Medicina Interna 2, sottolinea questo aspetto: “La polifarmacologia, necessaria in molti casi di cronicità, può favorire stati di disidratazione già a rischio per il caldo. L’esempio dei diuretici è paradigmatico: se in inverno non creano problemi, in estate il loro effetto può sommarsi alle temperature elevate provocando insufficienza renale o squilibri elettrolitici. Anche le terapie antipertensive possono causare eccessivi cali di pressione, portando a svenimenti e cadute dalle conseguenze spesso critiche”.

Identificare precocemente il disagio è fondamentale. La confusione mentale è spesso il sintomo più sottovalutato, seguito da sonnolenza insolita, marcata debolezza e riduzione della diuresi. La prevenzione resta quindi l’arma fondamentale per la salute degli anziani, e non solo.

“Il caldo ha effetti negativi principalmente sugli anziani fragili – afferma il direttore del dipartimento di Medicina multidimensionale, dott. Enrico Benvenuti – ecco allora che, nei giorni più caldi è consigliato trascorrere il maggior tempo possibile in ambienti che siano freschi e ben ventilati, indossare abiti leggeri e comodi. A tavola si consigliano cibi semplici, a esempio frutta e verdura di stagione. Ma è anche importante rivedere la terapia antipertensiva e diuretica”.

Inoltre, è meglio limitare pasti che siano troppo abbondanti o anche ricchi di grassi, che affaticano la digestione e accentuano la sensazione di affaticamento.

Bisogna fare attenzione, poi, ad essere sempre ben idratati. Il consiglio dei professionisti, infatti, è anche quello di bere in maniera regolare durante il giorno, consumando almeno un litro o un litro e mezzo d’acqua, perché così si aiuta l’organismo a compensare le perdite di sali minerali dovute al caldo.

Sul tema dell’idratazione, il dott. Tarquini è categorico: “Bere non significa aspettare di avere sete. Negli anziani la sete è un segnale tardivo e spesso insufficiente per stimolare il reintegro dei liquidi. Un’attenzione particolare deve essere posta a chi soffre di decadimento cognitivo, dove le problematiche sono amplificate e i segnali di allarme risultano inevitabilmente ritardati”.

La gestione dell’anziano durante l’estate non è solo un compito medico, ma un impegno sociale. L’isolamento è un fattore di rischio tanto quanto la disidratazione.

“Gli anziani, talvolta – interviene il dott. Enrico Benvenuti – sono anche socialmente svantaggiati perché soli. Il consiglio, allora, è quello di uscire nelle ore fresche della giornata e frequentare luoghi ben refrigerati. In molte occasioni i Comuni organizzano luoghi di incontro pomeridiano dove si svolgono attività ludico ricreative, che sono da incoraggiare. Questo perché il caldo aumenta l’isolamento sociale ed aumenta l’immobilizzazione che induce una riduzione delle competenze funzionali. In più chi è disabile è a maggior rischio di ammalarsi. Per questo gli effetti negativi del caldo vanno combattuti sia sul fronte medico che dello stile di vita”.

Il ruolo di chi sta vicino all’anziano – che sia un familiare o un vicino di casa – diventa il primo presidio sanitario sul territorio. Il dott. Masotti conclude con un richiamo alla responsabilità collettiva: “La vicinanza, fatta anche di piccoli gesti concreti, può prevenire situazioni di scompenso sociale che poi si tramutano in emergenze cliniche. Il nostro obiettivo deve essere gestire le difficoltà il più possibile a domicilio. La casa rimane il luogo appropriato per la cura dell’anziano fragile: evitare ospedalizzazioni non strettamente necessarie impedisce l’innesco di circoli viziosi che portano a un ulteriore declino fisico e cognitivo”.