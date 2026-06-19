Caccia alle vulnerabilità del mieloma multiplo: studio padovano punta a nuove terapie

Mieloma multiplo e ricerca traslazionale innovativa: 250.000 dollari a Enrico Milan del Dipartimento di Biologia UniPadova. Sarà finanziato dalla “International Myeloma Society – Paula & Rodger Riney foundation translational research award”. Il suo progetto identificherà nuove vulnerabilità potenzialmente sfruttabili a scopo terapeutico

Padova, 19 giugno 2026 – Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che origina dalle plasmacellule, cellule del sistema immunitario specializzate nella produzione di anticorpi. Nonostante i grandi progressi terapeutici degli ultimi decenni abbiano migliorato significativamente la sopravvivenza dei pazienti, la malattia rimane nella maggior parte dei casi non guaribile e tende a sviluppare resistenza ai trattamenti nel tempo.

Una caratteristica distintiva delle cellule di mieloma è la loro straordinaria attività secretoria, che le sottopone a un costante stress legato alla produzione proteica e al mantenimento dell’equilibrio cellulare. Il progetto proposto da Enrico Milan del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova indagherà proprio questo comportamento per identificare nuove vulnerabilità potenzialmente sfruttabili a scopo terapeutico.

Prof. Enrico Milan

Enrico Milan ha ricevuto un finanziamento di 250.000 dollari – il massimo importo previsto dal riconoscimento scientifico – nell’ambito del “IMS and Paula and Rodger Riney Foundation Translational Research Award”, un programma internazionale dedicato al sostegno della ricerca traslazionale innovativa nel mieloma multiplo.

“Il mio progetto mira a comprendere come le cellule di mieloma si adattino a questa estrema richiesta biosintetica attraverso meccanismi specializzati che regolano la sintesi proteica e il controllo di qualità delle proteine. Identificando le vulnerabilità associate a questi processi adattativi, lo studio punta a creare le basi per nuove strategie terapeutiche che possano affiancare i trattamenti già disponibili per il mieloma multiplo – dice Enrico Milan del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova – Grazie a questo progetto potremo comprendere meglio i meccanismi biologici che permettono alle cellule di mieloma di sopravvivere sotto intenso stress secretorio, con l’obiettivo di identificare nuove vulnerabilità potenzialmente sfruttabili a scopo terapeutico”.

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Multiple myeloma and innovative translational research. $250,000 awarded to Enrico Milan from the Department of Biology

Multiple myeloma is a blood cancer that arises from plasma cells, the specialized immune cells responsible for antibody production. Although major therapeutic advances have significantly improved patient outcomes over the past decades, the disease remains largely incurable, with most patients eventually developing treatment resistance. A defining feature of myeloma cells is their extraordinary secretory activity, which places them under constant stress to maintain protein production and cellular balance.

“This project aims to understand how myeloma cells adapt to this extreme biosynthetic demand by relying on specialized mechanisms that regulate protein synthesis and quality control. By identifying vulnerabilities linked to these adaptive processes, the study seeks to lay the groundwork for new therapeutic strategies that could complement existing treatments for multiple myeloma – says Enrico Milan – Thanks to this project, we will be able to better understand the biological mechanisms that allow myeloma cells to survive under intense secretory stress, with the goal of identifying new vulnerabilities that may be exploited therapeutically in the future”.

The project has received a $250,000 grant through the International Myeloma Society (IMS) and Paula and Rodger Riney Foundation Translational Research Award, a competitive international program supporting cutting-edge translational research in multiple myeloma.