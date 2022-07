Brachiterapia intrauterina, un centro di riferimento all’Aou di Ferrara

Da sin: Marco Gigante, Silvia Princivalle, Antonio Stefanelli

Ferrara, 20 luglio 2022 – Il Direttore della Radioterapia del “Sant’Anna” – dott. Antonio Stefanelli – ha presentato in questi giorni al collega Radioterapista del C.R.O. di Aviano – dott. Marco Gigante – il percorso del Gruppo oncologico multidisciplinare ginecologico (GOM), di cui la Responsabile per i trattamenti ginecologici è la dott.ssa Silvia Princivalle.

Il dott. Gigante ha partecipato, accompagnato dall’equipe ferrarese, ad un trattamento di brachiterapia ginecologica – tecnica radioterapica che utilizza sorgenti radioattive che vengono inserite all’interno di organi cavi (in questo caso utero) e che erogano il trattamento in modo altamente mirato.

“Ferrara è uno dei centri di riferimento con notevole esperienza di brachiterapia, soprattutto ginecologica, ma non solo – ha dichiarato il dott. Antonio Stefanelli – Il trattamento di brachiterapia intrauterina rappresenta un momento di sinergia multidisciplinare, in quanto un’intera equipe (radioterapista, anestesista, ginecologo, infermieri) è impegnata nella sala di trattamento appositamente allestita nel reparto di radioterapia di Cona. Prossimamente potremmo usufruire di un aggiornamento del sistema di brachiterapia che, in questo momento, è di interesse strategico per le tecniche radioterapiche”.