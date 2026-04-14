Bombe sugli ospedali di Beirut, SIAARTI condanna le violazioni del diritto umanitario

Roma, 14 aprile 2026 – Il 30 marzo 2026, l’Associazione Medica Mondiale ha espresso profonda preoccupazione per la crescente ondata di violenza diretta contro il personale e le strutture sanitarie in Libano.

Purtroppo, nei giorni successivi la situazione è ulteriormente precipitata. Un documento delle Nazioni Unite del 9 aprile descrive la drammatica condizione degli ospedali di Beirut e riferisce di decine di operatori sanitari uccisi o feriti. Un secondo documento ONU (10 aprile) riporta l’intenzione dichiarata dell’esercito israeliano di prendere di mira le ambulanze, con la motivazione che potrebbero essere utilizzate da Hezbollah. Autorevoli organi di stampa internazionale confermano la gravità della situazione e documentano il deliberato intento di colpire le strutture sanitarie libanesi e il personale sanitario.

Il quadro che emerge è quello di una violazione gravissima e intollerabile del diritto internazionale umanitario e, ancor prima, delle più elementari norme di civiltà e umanità. Desta particolare allarme il fatto che tali azioni siano condotte dall’esercito di uno Stato di diritto, il cui sistema sanitario è storicamente all’avanguardia nella gestione delle emergenze sanitarie: una realtà che rende inaccettabile qualsiasi ignoranza delle devastanti conseguenze di questi attacchi sulla popolazione civile.

La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) condivide pienamente quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Le strutture sanitarie, i professionisti della salute e i pazienti sono sempre intoccabili. Devono essere attivamente protetti e mai attaccati, né utilizzati per scopi militari. I principi di precauzione, distinzione e proporzionalità previsti dal Diritto Umanitario Internazionale sono assoluti e devono essere rispettati sempre”.

SIAARTI ribadisce con fermezza che, in qualsiasi contesto e circostanza, nulla può giustificare la distruzione deliberata di ospedali e strutture sanitarie, né la conseguente privazione delle cure mediche per la popolazione civile.

SIAARTI si unisce pertanto con decisione all’appello dell’Associazione Medica Mondiale, che esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto in Libano e nel più ampio contesto mediorientale: