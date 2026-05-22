Biopsia liquida e genetica: le nuove armi contro i tumori pediatrici

Dalla predisposizione genetica alla biopsia liquida, fino ai farmaci target: il 22 e 23 maggio all’Istituto Nazionale Tumori di Milano la settima edizione di AIEOP in Lab accende i riflettori sulle nuove frontiere dell’onco-ematologia pediatrica e sulle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato ad affrontare

Milano, 22 maggio 2026 – Oggi alcune forme di tumore pediatrico raggiungono percentuali di sopravvivenza vicine all’80%, ma esistono ancora malattie oncologiche infantili a prognosi infausta per cui le terapie disponibili non sono sufficienti. Una sfida che impone di accelerare il trasferimento delle innovazioni scientifiche dal laboratorio al letto del paziente e che chiama il Servizio Sanitario Nazionale a compiere un salto di qualità nell’organizzazione delle cure, della diagnosi genetica e del follow-up dei piccoli pazienti.

È da questa esigenza concreta che nasce la settima edizione di “AIEOP in Lab”, il meeting promosso dall’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP), in programma domani, venerdì 22, e sabato 23 maggio all’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Un appuntamento che riunirà biologi, medici e ricercatori impegnati nel confronto sulle più avanzate frontiere della ricerca traslazionale in onco-ematologia pediatrica.

Al centro del dibattito tre temi destinati ad avere un impatto crescente non solo sulla ricerca, ma anche sull’organizzazione futura della sanità pubblica: predisposizione genetica ai tumori, medicina di precisione e biopsia liquida.

“Il mondo biologico e quello clinico – spiega il dott. Luca Lo Nigro, Coordinatore del Gruppo di Lavoro AIEOP di Biologia Cellulare e Molecolare – sono ormai un unico organismo. Oggi la vera sfida è riuscire a trasformare rapidamente le acquisizioni genetico-molecolari in cure sempre più efficaci e personalizzate per bambini e adolescenti”.

Uno dei focus principali del meeting sarà la predisposizione genetica ai tumori pediatrici. Grazie alle nuove tecniche di sequenziamento genomico, vengono infatti identificate con sempre maggiore frequenza alterazioni genetiche “germline”, presenti in tutte le cellule dell’organismo e capaci di aumentare il rischio di sviluppare tumori nel corso della vita. Una rivoluzione che cambia radicalmente l’approccio clinico: non basta più curare la malattia, ma diventa fondamentale costruire percorsi di sorveglianza a lungo termine per prevenire recidive o secondi tumori.

Secondo AIEOP, proprio questo rappresenta uno dei nodi che il sistema sanitario dovrà affrontare nei prossimi anni: creare ambulatori multidisciplinari dedicati ai bambini e agli adolescenti con predisposizione genetica oncologica, in cui pediatri, genetisti e internisti possano lavorare insieme applicando protocolli di monitoraggio specifici.

Altro tema centrale sarà la Medicina di Precisione, ovvero la possibilità di identificare nel DNA del tumore alterazioni genetiche specifiche da utilizzare come bersagli terapeutici. Un approccio che sta già cambiando la gestione dei casi più complessi grazie alla nascita, anche all’interno della rete AIEOP, dei Molecular Tumor Board: gruppi multidisciplinari che discutono i profili molecolari dei pazienti e valutano l’accesso a farmaci target innovativi disponibili in protocolli sperimentali attivati in alcuni centri italiani.

“Le nuove frontiere della medicina di precisione stanno aprendo opportunità straordinarie anche in onco-ematologia pediatrica – sottolinea la prof.ssa Angela Mastronuzzi, Presidente di AIEOP – Perché queste innovazioni possano tradursi concretamente in benefici per tutti i bambini e gli adolescenti, è fondamentale continuare a rafforzare la collaborazione tra centri clinici, ricerca, istituzioni e Servizio Sanitario Nazionale, promuovendo reti sempre più integrate, accesso omogeneo ai test molecolari e sviluppo condiviso di competenze specialistiche su tutto il territorio”.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla biopsia liquida, una delle tecnologie considerate più promettenti dell’oncologia contemporanea. Attraverso un semplice prelievo di sangue è infatti possibile individuare marcatori molecolari associati alla presenza o alla ricomparsa della malattia, anticipando la diagnosi di recidiva e aumentando le possibilità di intervento precoce. Una metodologia già più diffusa nell’oncologia dell’adulto, ma ancora poco applicata in ambito pediatrico, dove restano aperte questioni legate alla standardizzazione, ai tempi di diagnosi e all’accessibilità delle tecnologie.

Accanto ai grandi temi scientifici, “AIEOP in Lab” confermerà anche il proprio investimento sulle nuove generazioni di ricercatori, con sessioni dedicate alle comunicazioni orali, poster walk e premi scientifici rivolti ai migliori contributi presentati durante il meeting, incluso un nuovo riconoscimento destinato ai ricercatori under 30.

“Curare un bambino con una malattia tumorale – conclude Lo Nigro – significa affrontare ogni giorno una sfida complessa. Solo rafforzando il dialogo continuo tra ricerca biologica e pratica clinica sarà possibile migliorare prognosi, qualità di vita e prospettive future dei piccoli pazienti”.