Biobanche, supercalcolo e salute del futuro: Bologna capitale mondiale dell’innovazione con l’Europe Biobank Week 2025

Bologna, 12 maggio 2025 – Il congresso Europe Biobank Week (EBW), organizzato da BBMRI-ERIC (Infrastruttura Europea di Ricerca per la Biobanca e le Risorse Biomolecolari in Salute e Scienze della Vita) e ESBB (Società Europea, Africana e Mediorientale per la Bioconservazione e le Biobanche), si svolgerà in Italia dal 13 al 16 maggio presso il Palazzo dei Congressi di Bologna.

L’edizione 2025 ospiterà sessioni dedicate alla presentazione delle più recenti innovazioni nel settore delle biobanche, evidenziando la loro crescente importanza per la salute umana, ambientale e animale.

Più grande che mai, il congresso accoglierà quest’anno oltre 700 delegati e 45 sponsor, confermandosi come l’evento di riferimento mondiale per il settore delle biobanche e, più in generale, delle infrastrutture di ricerca. EBW riunisce ricercatori, personale di biobanche, istituzioni e industrie in sessioni scientifiche di alto livello.

I principali appuntamenti di EBW25

Quattro workshop specialistici, due keynote, 99 presentazioni orali e 137 poster animeranno i quattro giorni di congresso.

Molti gli interventi in programma. Tra i principali, quelli di Walter Ricciardi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che parlerà della necessità di adottare leadership coraggiose per affrontare le più complesse sfide negli ambiti della scienza e della salute, e di Lili Milani, dell’Università di Tartu (Estonia), che illustrerà invece ricadute e benefici del biobanking per i cittadini.

Mélodie Bernaux, della Commissione Europea, presenterà inoltre obiettivi e implementazione degli European Health Data Spaces, gli spazi digitali dedicati ai sanitari che costituiscono gli elementi alla base della European Health Union, illustrando il loro impatto sulle biobanche.

Un contributo speciale, curato dalla European Partnership for Personalised Medicine, esaminerà infine il ruolo cruciale delle biobanche nello sviluppo della medicina personalizzata.

A guidare il comitato organizzativo del congresso, Jens K. Habermann, Direttore Generale BBMRI-ERIC, e Roland Leiminger, Presidente ESBB.

“EBW è un luogo d’incontro unico per la nostra intera comunità impegnata nello sviluppo delle biobanche. Un luogo in cui costruire, mantenere e intensificare le collaborazioni con partner accademici e industriali, cittadini e autorità politiche, apprendere gli ultimi sviluppi e discutere le direzioni future. Attendo con grande interesse questo ampio programma tematico di workshop, sessioni e tavole rotonde e, non da ultimo, le numerose opportunità di networking”, commenta Habermann.

“Sono lieto di dare il benvenuto a tutti i partecipanti a EBW25, l’appuntamento di riferimento per la comunità internazionale del biobanking. Attendo con entusiasmo la possibilità di passare del tempo con colleghi animati da passione scientifica, conoscenza e ispirazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di questo settore. Il futuro delle biobanche è nelle nostre mani, cerchiamo di essere i fautori di questo futuro”, sottolinea Leiminger.

L’Italia protagonista

Quest’anno l’evento è ospitato da BBMRI Italia, con Marialuisa Lavitrano, presidente di BBMRI Italia e docente dell’Università Milano Bicocca, alla guida del comitato organizzatore locale, supportato dalla comunità biobanking italiana.

“Siamo onorati di accogliere la comunità globale del biobanking in Italia. Questo congresso rappresenta una piattaforma senza pari per connettere e far crescere la collaborazione tra biobanche, professionisti della salute, esperti accademici e leader dell’industria”, spiega Lavitrano.

Il Supercalcolo in primo piano

L’analisi dei dati ad alte prestazioni e l’archiviazione di dati sanitari sensibili saranno tra i principali temi principali affrontati durante il congresso. Antonio Zoccoli, Presidente dell’ICSC – Centro Nazionale di Ricerca sul Calcolo ad Alte Prestazioni, i Big Data e il Quantum Computing, parteciperà alla cerimonia di apertura.

BBMRI-ERIC e ICSC sono due dei nodi fondatori della Federazione EOSC. In fase di costituzione, la Federazione avrà l’obiettivo di collegare Data Center e servizi per l’analisi dei dati al fine di favorire il progresso dell’Open Science in Europa. L’attivazione della prima collaborazione tra Nodi assume perciò un valore significativo nell’ambito della Federazione EOSC.

“Siamo lieti di accogliere l’ICSC a EBW25. La cooperazione tra ICSC e BBMRI garantirà il più ampio accesso possibile alle comunità scientifiche, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze. Una migliore gestione e condivisione dei dati con gli utenti dell’ICSC e BBMRI fornirà inoltre la capacità di creare ambienti di elaborazione dati sicuri e affidabili per i dati sanitari sensibili. Il risultato consentirà nuovi approcci collaborativi su scala più ampia”, spiega Habermann.

“È un vero piacere prendere parte a questo prestigioso congresso, che raccoglie l’intera comunità scientifica alle prese con la sfida rappresentata dalla valorizzazione del potenziale costituito dalla grande mole di dati biologici e medici oggi disponibili per lo studio e la cura delle malattie. Un ambito in cui il centro Nazionale ICSC ha già iniziato a fornire contributi significativi, che dimostrano il valore e la lungimiranza delle scelte effettuate dal Ministero dell’Università e della Ricerca Italiano nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Pertanto, auspichiamo una stretta cooperazione tra ICSC e BBMRI – basata e sviluppata sui principi di condivisione e collaborazione alla base del progetto EOSC – che si tradurrà in una maggiore capacità di gestione dei dati sanitari e di sviluppo di strumenti innovativi per la loro analisi a livello europeo, sempre nel pieno rispetto della privacy e delle normative comunitarie”, aggiunge Zoccoli.