Biobanche, Lapi (Aoup) entra nel comitato di gestione dell’infrastruttura europea

Dott. Simone Lapi

Pisa, 24 novembre 2025 – Simone Lapi, direttore dell’unità operativa Biobanche dell’Aou pisana, è stato nominato membro del comitato di gestione di Bbmri.it, il nodo italiano di Bbmri-Eric, l’infrastruttura europea che supporta la ricerca biomedica e garantisce l’accesso a campioni e dati biologici in modo efficiente, sicuro e conforme ai requisiti etico-normativi.

Aou pisana si conferma così, in Italia e in Europa, uno dei principali centri nella gestione dei materiali biologici e dei dati associati per la ricerca: non a caso la biobanca multispecialistica dell’unità operativa Biobanche è stata la prima biobanca in Italia e in Europa ad aver conseguito l’accreditamento secondo la norma ISO 20387:2018.

L’auspicio di Simone Lapi è che la sua nomina a membro del comitato di gestione di Bbmri.it “consentirà di rappresentare Aou pisana all’interno di un’infrastruttura di ricerca strategica a valenza nazionale, favorendo nuove opportunità di collaborazione, progetti di ricerca condivisi e un ulteriore avanzamento della qualità dei servizi messi a disposizione della comunità scientifica e dei cittadini”.