Bernardo Misaggi nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi

Prof. Bernardo Misaggi

Milano, 20 aprile 2021 – Il prof. Bernardo Misaggi, Direttore della UOC Ortopedia Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebrale – ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, è stato eletto presidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS).

La società scientifica si occupa del miglioramento della qualità di cura di ogni forma di patologia vertebrale attraverso anche la formazione e la ricerca italiana ai più alti livelli in Europa. Il prof. Misaggi si aggiunge al lungo elenco di professionisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano a capo di società scientifiche.

“Sono molto onorato che la Società mi abbia affidato un incarico così importante e ringrazio tutti i soci per la fiducia e stima. Sarà mio compito rispondere all’esigenza di una costante collaborazione con l’Università, nel nome dei principali obiettivi della nostra Società, assicurando un livello elevato di qualità scientifica e formativa della Società stessa, con particolare attenzione ai giovani”, ha dichiarato il prof. Misaggi.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano, specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli studi di Milano, il dottore è uno dei massimi esperti in Italia di Chirurgia Vertebrale (orrezione deformità, patologia degenerativa, chirurgia microassistita e revisioni).

È Professore a contratto presso l’Università degli studi di Milano e Tutor Scuola di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Milano. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e manuali di Chirurgia Ortopedica, ha partecipato a numerosi congressi in qualità di presidente, moderatore e relatore.