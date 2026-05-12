Baku, la missione del Bambino Gesù: trasferire know-how per salvare i bambini con malattie metaboliche

Tiziano Onesti e Teymur Musayev

Roma, 12 maggio 2026 – Questa mattina a Baku una delegazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha incontrato il Ministro della Salute della Repubblica dell’Azerbaigian, Teymur Musayev, nell’ambito della missione ufficiale in programma dall’11 al 15 maggio 2026. L’incontro, svoltosi presso la sede del Ministero, ha segnato un’importante tappa operativa nell’attuazione della lettera di intenti sottoscritta nel settembre del 2025 tra le due istituzioni, con il sostegno della Fondazione Heydar Aliyev.

La collaborazione avviata si propone di migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza pediatrica in Azerbaigian, con particolare riguardo ai pazienti affetti da malattie rare e metaboliche; di creare percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sanitari locali e di rafforzare le capacità diagnostiche e terapeutiche del sistema sanitario azero attraverso attività congiunte, trasferimento di know‑how e formazione specialistica.

La delegazione del Bambino Gesù, guidata dal Presidente Tiziano Onesti, comprende il Direttore Sanitario Massimiliano Raponi, il Responsabile delle Malattie Metaboliche Carlo Dionisi Vici e il Responsabile delle Attività Internazionali, Sandro Cristaldi. “Quest’incontro – ha affermato Tiziano Onesti – rappresenta un passo decisivo verso il rafforzamento della nostra partnership con le istituzioni azere. La nostra missione si propone di migliorare non solo la qualità delle cure pediatriche in Azerbaigian, ma anche di formare gli operatori sanitari locali affinché possano affrontare con competenza le sfide legate alle malattie rare e metaboliche. Siamo convinti che il trasferimento di know-how e le attività clinico-formative saranno fondamentali per il futuro della salute dei bambini in questo Paese”.

“Il Memorandum d’Intesa firmato tra la Fondazione Heydar Aliyev, il Ministero della Salute della Repubblica dell’Azerbaigian e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù – ha osservato il ministro Musayev – rafforza ulteriormente la cooperazione tra le parti. La cooperazione con un’istituzione medica di fama mondiale e prestigiosa come il Bambino Gesù darà un contributo significativo allo sviluppo dei servizi pediatrici in Azerbaigian”.

L’incontro odierno ha avuto l’obiettivo di consolidare e dettagliare le prime attività tecniche e formative previste dall’accordo, avviando programmi di capacity building rivolti al personale sanitario locale con particolare attenzione alla genetica, alla diagnosi precoce e alla gestione clinica delle malattie rare e metaboliche. Si è inoltre discusso l’individuazione dell’ospedale partner per l’avvio delle attività clinico‑formative e la definizione delle fasi successive della collaborazione fino alla scadenza dell’intesa, fissata per settembre 2027.

La partnership tra il Bambino Gesù e le istituzioni azere è il frutto di tappe preparatorie rilevanti, tra cui la visita ufficiale nell’ospedale della Santa Sede del Primo Vicepresidente della Repubblica dell’Azerbaigian e Presidente della Fondazione Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, lo scorso 16 ottobre 2025.

Oltre all’incontro istituzionale con il Ministro Musayev, il programma della missione prevede le visite all’Istituto di ricerca pediatrico Farajova, al Centro di Talassemia, all’Università di Medicina dell’Azerbaigian, al Centro Heydar Aliyev e all’Istituto di ricerca di Ostetricia e Ginecologia, occasioni utili per avviare rapporti tecnici e individuare le priorità formative.