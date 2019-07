Avviato il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Cannizzaro di Catania

Catania, 18 luglio 2019 – Si è aperto alle 8.00 di oggi, come previsto, il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Cannizzaro di Catania, spostato in locali ristrutturati e ammodernati alle spalle della precedente sede e dotato di un accesso diretto, autonomo rispetto al PS generale, con ingresso di fronte alla base dell’elicottero del 118. La prima paziente ad accedere, pochi minuti dopo l’apertura, è stata una 12enne, visitata e dimessa con terapia farmacologica per dolori intercostali.

Nelle prime ore di attività della nuova struttura, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha voluto incontrare il personale ed è stato accompagnato dal direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida, e dal direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, Antonella Di Stefano, in una breve visita al PS Pediatrico.

Razza ha effettuato anche un sopralluogo nei locali precedentemente occupati dal PS Pediatrico, che, dopo apposito intervento di rifunzionalizzazione, potranno essere destinati ai codici verdi del Pronto Soccorso generale.