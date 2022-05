Automazione oggi: la riscoperta della posta pneumatica

L’invio tramite posta pneumatica ha una lunga tradizione. Nel 1853 entrò in funzione il primo tubo pneumatico presso l’Ufficio Telegrafico di Londra. Veniva usato per inviare lettere, telegrammi e pacchi. Il grande vantaggio fu che venne ridotto notevolmente il tempo di consegna.

A quell’epoca, la nuova invenzione fu particolarmente utile per la borsa, perché la consegna tempestiva dei messaggi riduceva una possibile perdita finanziaria per chi voleva investire. In seguito la posta pneumatica fu introdotta anche in altri campi.

Come funziona

Il sistema di posta pneumatica è costituito da vari tubi tramite i quali i bossoli vengono trasportati per mezzo di aria pressurizzata. Per un trasporto dal basso verso l’alto si usa aria compressa, mentre per un trasporto dall’alto verso il basso la capsula viene spostata creando un vuoto. Nei tubi orizzontali si possono utilizzare entrambe le varianti.

Affinché gli elementi inviati arrivino alla giusta destinazione, un software gestisce il sistema di posta pneumatica e memorizza e trasmette le informazioni necessarie. Per questo sistema è necessario un compressore d’aria, oltre a diversi deviatori d’aria. In base alle esigenze, si decide se utilizzare l’aria compressa o l’aspirazione per creare il vuoto. L’intero sistema viene pulito tramite speciali filtri per garantire costantemente un trasporto sterile, fattore particolarmente importante per l’impiego nel settore sanitario.

Posta pneumatica come strumento di digitalizzazione

Quello che ha funzionato in modo affidabile in passato è anche molto utile e persino necessario per il presente e il futuro. Soprattutto nel campo della logistica ospedaliera, la posta pneumatica sta vivendo un vero e proprio ritorno.

I campioni dei pazienti, le medicine e altri articoli di prima necessità possono essere consegnati rapidamente e facilmente da un luogo all’altro. In questo modo si riducono i tempi di consegna, si migliorano le condizioni di lavoro del personale medico e si garantisce l’assistenza ai pazienti senza alcuna difficoltà.

Dal momento che questo sistema permette di evitare diversi passaggi intermedi, si riduce notevolmente la possibilità di errore, evitando così conseguenze negative per le cure dei pazienti o per l’efficienza del personale medico. Negli ospedali ci sono cinque grandi dipartimenti che possono essere collegate tramite la posta pneumatica:

Farmacia ospedaliera

Laboratorio

Reparti dell’ospedale

Sale operatorie

Vari servizi medici

Questo sistema è particolarmente utile per il trasporto di campioni di sangue, dal momento che il trasporto manuale può condizionare lo stato in cui i materiali arrivano a destinazione. Non solo campioni, provette o altro materiale arrivano in modo sicuro e puliti attraverso i tubi, ma anche è una modalità di trasporto disponibile 24 ore su 24.

Il sistema offre diversi vantaggi anche nel campo della terapia, in quanto i materiali necessari possono essere trasportati rapidamente, ottimizzando la logistica. In questo modo rimane più tempo per la terapia dei pazienti. Perché il sistema continui a funzionare in modo ottimale è necessario eseguire regolarmente interventi di manutenzione e aggiornamento, e questo vale in particolare per il software. Ulteriori informazioni sono disponibili nel blog:

https://www.swisslog-healthcare.com/it-it/chi-siamo/blog/come-funziona-un-sistema-di-posta-pneumatica

I vantaggi offerti sono:

trasporto sicuro e veloce

miglioramento del lavoro per il personale

più tempo a disposizione per i pazienti

aumento dell’efficienza

trasporto sterile

Informazioni sull’acquisto

Se si sta progettando di digitalizzare un ospedale e di acquistare un sistema di posta pneumatica, si devono ovviamente valutare i costi. In questo contesto non è possibile fare un preventivo forfettario che comprenda tutti i costi, poiché il prezzo di questa tecnologia può essere calcolato solo in base alla complessità e alle dimensioni del sistema.

Spesso ci si chiede anche quanto sia sicuro questo metodo di trasporto. Nel caso dei sistemi robusti utilizzati negli ospedali, in genere si rallenta la velocità di trasporto per non danneggiare i farmaci, i campioni e gli altri materiali trasportati. Di regola, i campioni sensibili come quelli di sangue sono trasportati a una velocità di 3 metri al secondo e quelli un po’ più robusti, come le medicine, a 6-7 metri al secondo. I contenitori sono sterili e a prova di perdite.

Conclusione

Considerando i vantaggi offerti, un sistema di posta pneumatica è un mezzo di digitalizzazione che non dovrebbe mancare in nessun ospedale in futuro. È un grande aiuto per il personale medico e garantisce ai pazienti un’assistenza completa 24 ore su 24.