Autismo, tutela di salute e inclusione sociale all’Aou di Ferrara

Ferrara, 31 marzo 2025 – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che si svolge ogni anno il 2 aprile, l’Azienda USL di Ferrara ribadisce il suo impegno nel supporto ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) attraverso l’attività specialistica dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza (UONPIA) – diretta dalla dott.ssa Franca Emanuelli – che include lo Spoke Autismo (coordinato e diretto dalla dott.ssa Francesca Masina, Neuropsichiatra Infantile con incarico di altissima specializzazione in materia di ASD).

Inoltre, presso la Scuola Superiore Carducci di Ferrara è stato organizzato, in collaborazione con CTS/Sportello Autistico (presente all’interno della scuola) e il Comune di Ferrara un evento che si terrà il 7 aprile: “Autismo: Non solo il 2 aprile, 365 giorni all’anno per costruire un futuro progetto di vita”. Il focus dell’incontro sarà proprio il percorso di transizione e il ruolo di scuola, della sanità e ASP.

Infine la Fondazione Dalla Terra alla Luna ETS organizzerà già da diversi anni una camminata che è giunta alla sua 7° edizione e che quest’anno si svolgerà sabato 5 aprile. All’arrivo sarà presente uno stand con un buffet di ristoro preparato dai ragazzi del team “De Gustibus” della Fondazione.

I Disturbi dello Spettro Autistico, su base neurobiologica e parte dei Disturbi del Neurosviluppo, sono caratterizzati da alterazioni della comunicazione e delle interazioni socio-relazionali, interessi ristretti e ripetitivi, stereotipie motorie e spesso deficit di integrazione sensoriale. Il disturbo si presenta in maniera variabale in base alla gravità e alle comorbidità. In Italia, si stima che colpisca 1 bambino su 100 (con una prevalenza maggiore nel sesso maschile rispetto a quello femminile).

Il team multiprofessionale dello Spoke Autismo offre valutazioni diagnostiche, obiettivi riabilitativi, supporto a genitori (parenting e parent-training), formazione e supporto tecnico a scuole ed Enti del Terzo Settore. Questo servizio rappresenta un secondo livello di riferimento per la provincia di Ferrara, con 507 utenti attualmente in carico. L’impegno dello Spoke Autismo si concentra sull’omogeneizzazione delle procedure diagnostiche e di trattamento secondo le linee guida regionali (PRIA‐A) e le evidenze scientifiche. Un’attenzione particolare è dedicata alla diagnosi precoce e all’età di transizione.

Il team comprende cinque psicologhe (dott.sse Elena Cocchi, Francesca Maria Pettaccio, Carolina Bruni, Antea Basaglia, Martina Pinizzotto) un educatore professionale (dott.ssa Orietta Berti), tre Tecnici della riabilitazione psichiatrica (dott.sse Martina Orlandini, Amelia Tomaselli, Simonetta Militello), due fisioterapiste (dott.sse Alice Marescotti e Elisabetta Fornito) e una logopedista (dott.ssa Francesca Lorenzetti); tutte con competenze specifiche rispetto ai ASD.

Lo Spoke Autismo collabora attivamente con scuole ed Enti del Terzo Settore per rispondere ai bisogni dei ragazzi.

“Le parole chiave – commenta la dott.ssa Masina – sono autodeterminazione, senso di identità, comprensione profonda di quello che sono, consapevolezza e accettazione. E ancora autonomia, vocazione, desideri. Questi bambini e ragazzi, tutti anche quelli che non sono verbali, hanno il diritto di esprimere ciò che desiderano fare nella e della loro vita e hanno il diritto di essere ascoltati e compresi. Questa giornata dovrebbe avere lo scopo di divulgare informazione per creare conoscenza da cui scaturisca il rispetto della diversità e dare dignità ai loro percorsi di vita”.

La Sindrome di Asperger, ora inclusa nel Disturbo dello Spettro Autistico di livello 1 nel DSM5, è caratterizzata da compromissione relazionale, difficoltà pragmatiche nel linguaggio, interessi specifici, un linguaggio fluente ma a volte inadeguato (monologhi, interpretazioni letterali), difficoltà con figure retoriche e sarcasmo, problemi con la comunicazione non verbale e amicizie limitate. È spesso presente un deficit di integrazione sensoriale.

La diagnosi offre numerosi vantaggi, tra cui la consapevolezza delle proprie difficoltà, cambiamenti positivi nelle aspettative e nell’accettazione, accesso a risorse scolastiche e supporto specializzato, maggiore comprensione di sé e un senso di appartenenza. Dopo la diagnosi vengono coordinati trattamenti individuali e di gruppo per ragazzi e per genitori.

L’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Autismo è divulgare informazione per creare conoscenza, rispetto e dignità. Si ricorda l’esistenza dell’Osservatorio Nazionale Autismo, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, che promuove interventi a tutela della salute e per l’inclusione sociale.