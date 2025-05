Assofarm plaude alla proposta di un Testo Unico della Farmaceutica

Roma, 12 maggio 2025 – Assofarm, la Federazione che rappresenta le farmacie comunali italiane, esprime il suo vivo apprezzamento per l’annunciata intenzione del Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato, di procedere alla creazione di un Testo Unico della Farmaceutica. L’iniziativa mira a riordinare e semplificare l’intera legislazione che regola il settore farmaceutico in Italia.

“Riteniamo che questa opportunità si presenti in un momento particolarmente propizio, dopo un intenso biennio di riforme significative che hanno profondamente inciso sul panorama farmaceutico. Ricordiamo, con particolare soddisfazione, il ruolo svolto dall’on. Gemmato in molte di queste trasformazioni, dalla Nuova Remunerazione – un tema introdotto proprio da Assofarm nel lontano 2006 – al recente rinnovo della Convenzione con le Regioni, fino al significativo riequilibrio tra distribuzione diretta e convenzionata sancito dalla legge finanziaria del 2024” ha dichiarato Luca Pieri, Presidente di Assofarm.

Secondo Assofarm, la realizzazione di un Testo Unico rappresenterebbe un passo fondamentale per superare le attuali criticità legate alla frammentazione normativa.

Un quadro legislativo organico e coerente metterebbe finalmente fine alle diverse interpretazioni e ai conflitti legali che oggi, inevitabilmente, rallentano l’attuazione delle riforme in corso e generano incertezze nel settore.

Assofarm si dichiara pronta a offrire la propria collaborazione e il proprio contributo di esperienza per la realizzazione di questo importante progetto, auspicando una rapida concretizzazione a beneficio di tutti gli attori del settore e, soprattutto, dei cittadini.