Assistenza domiciliare, modello virtuoso in Abruzzo: libertà di scelta per chi si cura a casa

Chieti, 2 maggio 2025 – Cambia l’assistenza domiciliare per le persone che non possono muoversi da casa. La Asl Lanciano Vasto Chieti attiverà lunedì 5 maggio 2025 un nuovo sistema organizzativo che consente alle famiglie di scegliere direttamente chi fornirà il servizio. Le informazioni complete sono su www.asl2abruzzo.it.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi) è gratuito e garantisce interventi sanitari e socio-assistenziali a domicilio. È rivolto a chi, a causa di malattia o dopo un ricovero, non può andare in ambulatorio in autonomia.

Il nuovo modello, predisposto dalla Regione Abruzzo, introduce un’importante novità: la possibilità per cittadine e cittadini di scegliere l’operatore da un elenco di 13 fornitori accreditati, tutti selezionati dalla Asl secondo criteri di qualità e affidabilità.

La scelta è possibile per chi ha un nuovo piano di assistenza individuale (Pai), definito dall’équipe multidisciplinare della Asl. Se l’operatore selezionato non soddisfa le esigenze, sarà possibile cambiarlo.

Come funziona

Il medico di famiglia o il pediatra resta il punto di riferimento clinico.

La richiesta si invia al Punto unico di accesso (Pua) del distretto sanitario.

Una volta stilato e approvato il Piano assistenziale individuale, si può scegliere l’operatore che erogherà le prestazioni: online, tramite la piattaforma SmartLea, all’indirizzo curedomiciliari.asl2abruzzo.it; oppure compilando un modulo cartaceo al distretto.

Se l’assistito non provvede alla scelta entro i tempi previsti (24 ore, o 6 ore in caso di dimissione protetta), sarà il sistema ad assegnare un operatore secondo un meccanismo che consente a tutti l’opportunità di svolgere attività assistenziale.

Qualora il paziente in Adi non sia soddisfatto della qualità delle prestazioni ricevute, ha la possibilità di revocare la scelta e passare a un altro operatore.

Il nuovo sistema riguarda solo i piani assistenziali attivati dopo l’entrata in vigore della nuova organizzazione. Quelli in corso continueranno con l’operatore che ha già in carico l’utente fino alla scadenza. Nel caso in cui il piano venga rinnovato, l’assistito dovrà effettuare la scelta dell’operatore a cui affidarsi.

“Con questo nuovo modello – afferma il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri – vogliamo davvero mettere al centro il cittadino. La possibilità di scelta responsabilizza tutti e migliora la qualità dell’assistenza, che resta sempre garantita dalla Asl”.