Asportazione della tiroide, corso di aggiornamento su gestione chirurgico-anestesiologica all’Aou pisana Pisa, 16 novembre 2021 – Il 29 e 30 novembre si terrà a Pisa, all’Hotel San Ranieri (inizio alle 14.30), il corso di aggiornamento teorico-pratico dal titolo: “Il paziente da sottoporre a tiroidectomia: la gestione chirurgico-anestesiologica in un centro ad alto volume di attività”, di cui sono responsabili scientifici il dott. Claudio Di Salvo, direttore della Sezione dipartimentale di Anestesia Centro Endocrinochirurgia e il prof. Gabriele Materazzi, direttore del Centro clinico endocrinochirurgico dell’Aou pisana. Si parlerà del presente e futuro della chirurgia della tiroide, della gestione anestesiologica perioperatoria del paziente candidato a tiroidectomia, della gestione della curarizzazione (complemento della anestesia generale che blocca la trasmissione neuromuscolare) e della decurarizzazione; di nuove tecnologie in chirurgia tiroidea e problematiche infermieristiche in sala operatoria. Verranno presentati i casi clinici e ci sarà una tavola rotonda sulle strategie anestesiologico-chirurgiche nella gestione delle complicanze. La giornata successiva sarà invece una sessione pratica, con presentazione e preparazione dei pazienti e live surgery dalla sala operatoria.

