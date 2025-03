Aspirina a basse dosi per ridurre le metastasi tumorali. Scoperta italiana

Chieti, 7 marzo 2025 – La prof.ssa Paola Patrignani, docente di Farmacologia presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e responsabile dell’Unita Operativa della Farmacologia dei Sistemi e Terapie Traslazionali (SPaTT lab) presso il CAST, e il suo gruppo di ricerca hanno contribuito ad una pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica Nature dal titolo “Aspirin prevents metastasis by limiting platelet TXA2 suppression of T cell immunity”, pubblicata il 5 marzo scorso.

Insieme al gruppo del prof. Rahul Roychoudhuri (Università di Cambridge, UK) e altri scienziati italiani e stranieri si è scoperto un nuovo meccanismo attraverso cui l’aspirina a basse dosi, utilizzata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, potrebbe ridurre le metastasi di alcuni tumori stimolando il sistema immunitario.

Lo sviluppo delle metastasi consiste nella diffusione del cancro da un luogo ad altre parti del corpo e contribuisce al 90% dei decessi per cancro. La prof.ssa Paola Patrignani studia da molti anni i meccanismi della tumorigenesi intestinale attivati dalle piastrine.

In particolare, aveva già scoperto come le piastrine e la loro sintesi del trombossano A2 (TXA2) possano contribuire ad indurre meccanismi iniziali della tumorigenesi intestinale e ha suggerito insieme al prof. Carlo Patrono (Università Cattolica di Roma, e coordinatore scientifico del CAST) che l’uso di basse dosi di aspirina possa prevenire lo sviluppo del cancro del colon-retto.

“In quest’ultima pubblicazione – spiega la prof.ssa Paola Patrignani – si è scoperto che il TXA2 attiva anche un segnale immuno-sopppressivo nei linfociti attraverso l’attivazione della proteina ARHGEF1. L’aspirina, andando a inibire la sintesi di TXA2, risveglia il sistema immunitario a combattere e uccidere le cellule tumorali e, quindi, la loro colonizzazione in altri organi”.

“Questo studio è stato condotto in modelli animali. Il ruolo dell’aspirina e di altri farmaci anti-piastrinici come il clopidogrel – aggiunge la prof.ssa Patrignani – verrà studiato in dettaglio per la prevenzione dello sviluppo del cancro in un progetto di ricerca approvato recentemente e sovvenzionato da Cancer Research UK (CRUK) (CRUK PPRC – PRCNPG-Nov24/100001; titolo “Suppressing Platelet Activation to Reduce Cancer (SPARC) Collaboration”) che mi vedrà come co-investigatore e realizzerà alcuni obiettivi della ricerca presso i suoi laboratori CAST della “d’Annunzio”. Ringrazio – conclude la prof.ssa Paola Patrignani – l’AIRC e CRUK per aver sostenuto questa importante ricerca”.