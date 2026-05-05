Asma nei bambini, spirometrie gratuite all’ospedale di Chieti

Chieti, 5 maggio 2026 – Valutazioni spirometriche gratuite per bambini e adolescenti da 6 a 17 anni saranno offerte il 14 maggio 2026, dalle 15.30 alle 19.00, nella piastra ambulatoriale dell’ospedale di Chieti, al 7° livello, corpo A-B. L’iniziativa è promossa dal Centro regionale di allergologia e pneumologia pediatrica (di cui è responsabile Sabrina Di Pillo) della Clinica pediatrica di Chieti diretta dal professor Francesco Chiarelli.

L’evento è legato alla Giornata mondiale dell’Asma che si celebra oggi, 5 maggio. Per prenotare è necessario telefonare allo 0871.357379 il 12 maggio 2026, dalle ore 12.00 alle 14.00.

La giornata richiama l’attenzione su una malattia respiratoria cronica molto diffusa in età pediatrica, che nei Paesi occidentali colpisce circa un bambino su dieci. “Tosse persistente, respiro sibilante e fiato corto durante il gioco o l’attività fisica sono segnali da non sottovalutare – spiega Sabrina Di Pillo – perché possono ritardare la diagnosi e l’avvio di un percorso di cura adeguato”.

Il tema scelto per il 2026 dalla Global Initiative for Asthma (Gina) è “Accesso agli anti-infiammatori inalatori per tutti i pazienti con asma: ancora una necessità urgente”. La spirometria resta uno degli esami di riferimento per valutare la funzionalità respiratoria. È semplice, non invasiva e permette di individuare eventuali problemi respiratori, contribuendo a impostare il percorso di cura più appropriato.

“L’obiettivo è intercettare precocemente l’asma e seguirla nel tempo – prosegue Di Pillo – La diagnosi precoce, il controllo continuativo e l’aderenza alla terapia sono elementi decisivi per ridurre sintomi e riacutizzazioni e aiutare bambini e adolescenti nella vita quotidiana, a scuola e nello sport”.

Il Centro regionale di allergologia e pneumologia pediatrica di Chieti effettua circa 400 prestazioni al mese. Tra queste rientrano prove di funzionalità respiratoria fin dal primo anno di vita, test allergologici in vivo e in vitro, test di provocazione bronchiale, test di provocazione orale con alimenti e farmaci, poligrafie cardiorespiratorie e pulsossimetrie per lo studio dei disturbi respiratori del sonno in età pediatrica.

All’iniziativa partecipano anche Marina Attanasi, Paola Di Filippo e Daniele Russo. Il personale infermieristico coinvolto è composto da Romina Capuzzi, Cecilia Finamore, Loretta Perrucci e Giulia Pizzuto. L’appuntamento di Chieti rientra nella campagna nazionale della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri), che nel mese di maggio coinvolge oltre 55 centri specializzati in Italia con spirometrie gratuite per bambini e adolescenti.

La lista dei centri aderenti è disponibile sul sito della Simri: https://www.simri.it/evento/wad-simri-2026/

(foto: staff dell’Allergologia e pneumologia pediatrica. Al centro Francesco Chiarelli e Sabrina Di Pillo)