ASL Roma 5, svolta per i trapiantati renali: il dosaggio dei farmaci arriva all’ospedale di Colleferro

Roma, 29 maggio 2026 – Importante implementazione diagnostica presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro, dove è stato avviato il dosaggio ematico dei farmaci immunosoppressori nei pazienti sottoposti a trapianto di rene seguiti dall’Unità di Nefrologia e Dialisi della ASL Roma 5.

L’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di cura dedicato ai pazienti trapiantati renali del territorio aziendale – attualmente circa cinquanta – che necessitano di controlli periodici e accurati dei livelli plasmatici della terapia immunosoppressiva: un monitoraggio essenziale per garantire il corretto mantenimento della funzione dell’organo trapiantato e prevenire sia episodi di rigetto sia possibili effetti tossici correlati ai farmaci.

Fino a oggi, questi esami venivano eseguiti quasi esclusivamente presso strutture della Capitale, costringendo i pazienti a spostamenti frequenti e spesso complessi dal punto di vista logistico, personale ed economico. La possibilità di effettuare il dosaggio direttamente presso l’Ospedale di Colleferro consente di ridurre sensibilmente i disagi, migliorando al tempo stesso l’accessibilità alle cure e la continuità assistenziale.

L’attivazione del servizio nasce dalla stretta collaborazione tra l’Unità Laboratorio Analisi e l’Unità di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale, a conferma di come l’integrazione multidisciplinare tra diverse professionalità si traduca in un concreto miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Un percorso, sostenuto dalla Direzione Strategica della ASL Roma 5, che conferma il ruolo dell’Ospedale Parodi Delfino quale presidio capace di sviluppare percorsi specialistici sempre più avanzati e vicini ai bisogni della popolazione del territorio.