Artroscopia, il dott. Massimo Berruto è il nuovo presidente SIAGASCOT Dott. Massimo Berruto Milano, 3 febbraio 2021 – Il dott. Massimo Berruto, Responsabile U.O.S. di Chirurgia Articolare del Ginocchio dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano è il nuovo presidente della SIAGASCOT (Società Italiana di Artroscopia, Ginocchio, Arto Superiore, Sport, Cartilagine, Tecnologie Ortopediche). Nata nel 2019, la società promuove l’educazione, la formazione, la crescita scientifica in ambito nazionale e internazionale degli specialisti ortopedici che lavorano nei nostri settori di competenza e la comunicazione del mondo ortopedico con i professionisti delle specialità affini (anestesisti, reumatologici, medici sportivi, fisiatri e riabilitatori). “Sono orgoglioso di assumere la Presidenza di SIAGASCOT – scrive il dott. Berruto nella lettera agli associati – Il Covid-19 avrebbe potuto distruggerci e farci morire nella culla, ci ha invece inaspettatamente rinforzato, accelerando, a livello dirigenziale, quel processo di integrazione fra SIA e SIGASCOT, da cui nasce questa società. Siamo riusciti a formare una squadra coesa e coraggiosa che ha saputo guidare senza danni la nave SIAGASCOT fuori dalla tempesta, maturando la convinzione di essere pronti ad affrontare qualsiasi mare e qualunque altra difficoltà”.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 90 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...