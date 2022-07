Aou Senese, inaugurati i nuovi spazi di Anestesia e Rianimazione Neurochirurgica

Siena, 22 luglio 2022 – Nuovi e rinnovati spazi per l’Anestesia e Rianimazione Neurochirurgica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il reparto, diretto dal dott. Cesare Vittori, ubicato al piano 5 del lotto 2 all’interno del Dipartimento di Scienze neurologiche e Motorie, diretto dal professor Alessandro Rossi, è stato ristrutturato radicalmente, con un investimento di oltre 250mila euro ed è stato inaugurato alla presenza dell’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini e dei professionisti.

“Si tratta di un investimento importante e concreto – afferma l’assessore regionale al Diritto alla salute, Simone Bezzini – che migliorerà la qualità dell’assistenza su pazienti particolarmente complessi, e anche il comfort e la sicurezza dell’ambiente di lavoro per i professionisti. Continueremo ad investire sull’Aou Senese per portare avanti un’innovativa opera di ammodernamento e potenziamento della struttura”.

“Obiettivo fondamentale della ristrutturazione – spiega il prof. Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – è stata la riqualificazione del reparto al fine di rinnovare gli ambienti interni per consentire l’installazione di nuove tecnologie per un potenziamento dell’attività svolta. Il reparto infatti garantisce servizio ed assistenza a tutte le attività specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, nell’ambito specifico delle patologie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico, per le attività di emergenza, di urgenza e di elezione all’interno del Dipartimento”.

In particolare sono stati rifatti tutti gli impianti, la pavimentazione, i rivestimenti per una più facile pulizia e manutenzione ed è stato ampliato l’ambiente dedicato ai pazienti che è articolato in 6 posti letto di terapia intensiva, di cui 1 di isolamento, e 4 di subintensiva, per un totale di 10 postazioni tecnologicamente avanzate.

“Questo nuovo reparto di Anestesia e Rianimazione Neurochirurgica – aggiunge il prof. Rossi – deve essere inserito nell’ambito di un progetto più ampio di innovazione organizzativa e tecnologica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Motorie. Cito, ad esempio, l’istituzione di una struttura dipartimentale di Neurologia Perioperatoria e l’aggiornamento delle grandi tecnologie dedicate alla diagnostica Neuroradiologica. La Terapia Intensiva e la Diagnostica Neuroradiologica sono l’asse di rotazione di una moderna concezione dell’attività clinico-assistenziale di un Dipartimento come il nostro”.

“La ristrutturazione – conclude il dottor Vittori – consentirà di migliorare l’organizzazione del lavoro per una migliore assistenza al paziente. Mi piace sottolineare che agli investimenti già citati si devono sommare quelli, altrettanto consistenti, devoluti al rinnovo e implementazione di tutta la tecnologia sanitaria specifica. La nostra struttura ha un’attività piuttosto complessa, svolge attività clinica di degenza nel setting di Terapia Intensiva e Sub-Intensiva e funzioni di consulenze anestesiologiche e di terapia antalgica peri-operatoria, assistenza rianimatoria urgente dipartimentale, attività di sala operatoria neurochirurgica, interventistica vascolare e rachidea e di supporto anestesiologico alle procedure diagnostiche neuroradiologiche, al centro di Epilettologia ed Epilessia Farmaco-Resistente, al Centro per il Parkinson e Neurochirurgia Funzionale, al Centro del Neuromonitoring multimodale”.