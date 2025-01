Aou Senese, Gianfranco Montesi nuovo direttore della UOC di Cardiochirurgia

Gianfranco Montesi e Antonio Barretta

Siena, 17 gennaio 2025 – Il dott. Gianfranco Montesi è il nuovo direttore dell’UOC Cardiochirurgia e trapianto di cuore dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il cardiochirurgo Montesi è risultato vincitore del concorso pubblico per la direzione della struttura di Cardiochirurgia e trapianto di cuore e gli è stata conferita anche la direzione dell’Area Cardiovascolare all’interno del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, diretto dalla prof.ssa Serafina Valente. All’area Cardiovascolare afferiscono, oltre la UOC diretta dal dottor Montesi, anche le unità operative complesse di Chirurgia del cuore e dei grossi vasi, Chirurgia vascolare, Cardiologia interventistica e Cardiologia.

“Con questa nomina – spiega Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – abbiamo messo finalmente la parola fine ad un contenzioso durato a lungo, e che non ha fatto bene a questa Azienda. La riorganizzazione dell’Area cardiovascolare inoltre consente una maggiore integrazione di risorse sotto la guida del dottor Montesi, professionista di grande competenza, animato da spirito collaborativo e grande umanità, stimato dai colleghi e un punto di riferimento per tutti i pazienti e per gli studenti”.

“In particolare – prosegue Barretta – l’obiettivo è quello di ottimizzare i percorsi dei pazienti, potenziare l’heart team favorendo la condivisione e la discussione dei casi complessi, coinvolgendo oltre al cardiochirurgo e al professionista che ha in cura il paziente anche il cardiologo clinico, il cardiologo interventista e il cardioanestesista”.

“L’area – conclude Barretta – consentirà anche di integrare le risorse umane e tecnologiche e facilitare i processi formativi dei professionisti e di condividere protocolli su vari ambiti clinici, percorsi assistenziali e maggiore integrazione con il territorio e tutta l’area vasta sudest, dove diventa sempre più importante la collaborazione e la capacità di costruire e portare avanti progetti condivisi. Al dottor Montesi i più sinceri auguri di buon lavoro da parte della Direzione Aziendale”.