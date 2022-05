Aou pisana aderisce alla Giornata mondiale contro l’asma. Visite gratuite ai bambini al Santa Chiara

Pisa, 3 maggio 2022 – Spirometrie gratuite ai bambini al di sopra dei 6 anni nell’Unità operativa di Pediatria al Santa Chiara la mattina del 27 maggio. È una delle iniziative con cui l’Aou pisana aderisce alla Giornata mondiale contro l’asma bronchiale che si celebra in tutto il mondo oggi, 3 maggio (“Closing Gaps in Asthma Care”).

L’asma è una delle patologie croniche più diffuse anche in età pediatrica interessando, nei Paesi occidentali, circa un bambino su 10 (con notevoli ricadute in termini di spesa sanitaria, oltreché di assenze scolastiche e lavorative).

Nonostante la disponibilità di molte linee guida per il trattamento di questa patologia, si registra ancora una marcata disomogeneità di comportamenti rispetto alla gestione dei pazienti asmatici, sia sul territorio che in ospedale. Ed è proprio questo il tema scelto per la Giornata mondiale dell’asma 2022.

Come detto la Pediatria (direttore, il prof. Diego Peroni) offre a fine mese la possibilità di eseguire gratuitamente una spirometria ai bambini di età superiore ai 6 anni durante la mattina del 27 maggio (gli interessati potranno inviare una email all’indirizzo allergologiapediatrica.pisa@gmail.com specificando nell’oggetto “Giornata mondiale asma” e indicando brevemente per quale sintomatologia o storia clinica si richiede il test).

A causa delle limitazioni legate alla pandemia, i posti disponibili saranno limitati e non sarà possibile accontentare tutte le richieste, ma si tratta in ogni caso di un ulteriore segnale di ripresa dopo due anni durante i quali anche le iniziative di screening e di informazione per la popolazione sono state fortemente ridotte.

Inoltre, questa iniziativa andrà a ricadere in quella nazionale della SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili www.simri.it) in collaborazione con Federasma (federazione che raccoglie le associazioni dei pazienti asmatici), con l’associazione AsmAllergiaBimbi e con la Società Italiana di Pediatria, che prevederà anche la distribuzione di una brochure cartacea e di ulteriore materiale informativo tramite i canali web.