Anziani fragili e Pronto Soccorso, SIGOT: “Serve una presa in carico prima dell’emergenza”

Case della Comunità, COT, assistenza domiciliare, telemonitoraggio, ospedali a misura di anziano e RSA devono diventare una rete unica per evitare che la fragilità diventi emergenza. “Il DM77 ha definito una cornice chiara, ma ora il rischio è di avere strutture nuove ma percorsi ancora frammentati. Per l’anziano fragile serve una presa in carico proattiva, continuativa e capace di prevenire il peggioramento prima che arrivi l’acuzie” sottolinea Luca Cipriani, Presidente eletto SIGOT

Roma, 21 maggio 2026 – Per molti cittadini il Pronto Soccorso rimane ancora la porta d’ingresso quasi obbligata quando emerge un problema sanitario, anche quando il bisogno potrebbe essere intercettato prima o gestito in modo più appropriato sul territorio. La sfida del DM77 del 2022 è proprio questa: rendere chiaro dove andare, chi prende in carico il paziente e come far dialogare Case della Comunità, medici di famiglia, specialisti, assistenza domiciliare, ospedali, servizi sociali e residenzialità.

È il messaggio emerso dalla tavola rotonda “A che punto siamo con l’attuazione del DM77? Quattro domande della SIGOT alla politica e alle aziende”, promossa a Roma nell’ambito del 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio – SIGOT. Il confronto, moderato dal Presidente eletto SIGOT Luca Cipriani e dal giornalista scientifico Daniel Della Seta, ha riunito clinici, decisori istituzionali e aziende sanitarie per discutere come rendere realmente operativa la riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

La sfida di far dialogare i nuovi snodi della sanità territoriale

Il DM77 ha definito la cornice della nuova assistenza territoriale: Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali, infermieri di famiglia e comunità, assistenza domiciliare, telemedicina. Ma il passaggio più complesso riguarda l’attuazione concreta: costruire connessioni reali tra questi strumenti e fare in modo che il paziente anziano fragile non venga preso in carico solo quando arriva in Pronto Soccorso o quando la situazione clinica è già precipitata. Un discorso organico che riguarda anche ospedali e residenzialità.

“Il DM77 ha definito una cornice chiara, ma ora siamo nella fase più difficile: costruire le connessioni operative – sottolinea Luca Cipriani, Presidente eletto SIGOT e Direttore UOC Geriatria presso la ASL Roma 1 – Il rischio è avere strutture nuove ma percorsi ancora frammentati. Per l’anziano fragile serve una presa in carico proattiva, continuativa e capace di prevenire il peggioramento prima che arrivi l’acuzie. Un approccio ispirato al Chronic Care Model e ampliato da telemonitoraggio, teleassistenza e strumenti digitali. L’obiettivo è seguire nel tempo i pazienti con patologie cronico-degenerative, intercettare segnali di peggioramento e attivare risposte prima che il bisogno si trasformi in accesso al Pronto Soccorso o ricovero. Parallelamente, bisogna ripensare l’ospedale per un paziente spesso ultraottantenne, fragile, con più patologie e a rischio di perdita di autonomia dopo pochi giorni di allettamento. Servono Pronto Soccorso, reparti e percorsi a misura di anziano fragile e di paziente con demenza. Infine, bisogna ricordare il ruolo fondamentale delle RSA, sebbene necessitino di standard omogenei, requisiti chiari e controlli uniformi”.

ASL Roma 1: la riforma come cambio di paradigma culturale

Nel confronto è stato valorizzato anche il ruolo delle aziende sanitarie nella traduzione concreta dei principi del DM77 in modelli organizzativi. La ASL Roma 1 rappresenta uno dei contesti in cui la riforma territoriale è chiamata a misurarsi con un territorio complesso, con bisogni sociali e sanitari differenziati, una popolazione anziana crescente e la necessità di integrare strutture pubbliche, privato accreditato, medicina generale, specialistica, ospedale e servizi sociali.

“Come ASL Roma 1 e come FIASO siamo in prima linea per tradurre i principi del DM77 e della Missione 6 del PNRR in realtà concrete per i cittadini – sottolinea Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 1 e Presidente FIASO – Questa riforma non è solo un elenco di standard organizzativi, ma un cambio di paradigma culturale. Le Case della Comunità, la medicina di iniziativa, la telemedicina e il telemonitoraggio sono strumenti per ridisegnare la prossimità e portare le cure più vicino al paziente anziano, integrando medici di medicina generale, specialisti territoriali e ospedali. L’attuazione della riforma richiede però anche un’integrazione più forte tra sociale e sanitario, soprattutto per i pazienti non autosufficienti, fragili o con bisogni complessi. La vera sfida è l’integrazione sociosanitaria: solo unendo sociale e sanitario, LEPS, Ambiti Territoriali e LEA potremo garantire un welfare sostenibile e davvero a misura della non autosufficienza”.

L’importanza della geriatria

“La geriatria deve essere centrale nella programmazione sanitaria, perché la popolazione che oggi utilizza maggiormente ospedali, pronto soccorso, assistenza domiciliare e servizi territoriali è composta in larga parte da anziani fragili – sottolinea Lorenzo Palleschi, Presidente SIGOT – Il DM77 è una grande opportunità, ma deve essere attuato tenendo conto della complessità reale dei pazienti: non basta costruire nuovi luoghi, bisogna costruire percorsi, responsabilità, connessioni e continuità assistenziale. L’anziano fragile non è solo un paziente cronico, ma una persona con bisogni clinici, funzionali, cognitivi, sociali e familiari che devono essere letti insieme”.