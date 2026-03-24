Anziani e salute, Giuliano (Ugl): “Rafforzare reparti di medicina interna e cure territoriali”

Roma, 24 marzo 2026 – “Investire sulla salute degli anziani significa investire sulla stabilità sociale del nostro Paese, garantendo dignità a chi rappresenta la nostra memoria, le radici di un popolo e il nostro futuro”, dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando i dati FADOI sulla pressione nei reparti di medicina interna.

“Dobbiamo smetterla di considerare le strutture che accolgono i nostri nonni a bassa intensità di assistenza – incalza il Segretario – perché la realtà di pazienti complessi con patologie multiple richiede oggi un riconoscimento di medio-alta intensità di cura, con dotazioni e organici finalmente adeguati a letti occupati stabilmente al 99%”.

Dott. Gianluca Giuliano

La UGL Salute sottolinea come la vera sfida per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale passi per una medicina del territorio realmente operativa. “È inaccettabile che il 27% dei ricoveri che gravano sugli ospedali potrebbe essere evitato con una rete territoriale efficiente – sottolinea Giuliano – ed è per questo che non è tollerabile il ritardo sugli Ospedali di Comunità e bisogna pensare anche a un’assistenza domiciliare che non lasci sole le famiglie”.

Per il sindacalista, è prioritario colmare le carenze di organico che vedono mancare in media un medico e un infermiere su cinque: “Senza professionisti valorizzati non può esserci sicurezza per i cittadini più fragili; l’anziano non deve essere percepito come un carico, ma come un paziente con diritto a percorsi personalizzati. Solo integrando ospedale e territorio e adeguando le tecnologie potremo trasformare l’invecchiamento in una gestione virtuosa della cronicità, rendendo il SSN pronto per le sfide del futuro”, conclude Giuliano.