Anziani, come prevenire malori e incidenti in montagna. Le 10 raccomandazioni dei geriatri

Roma, 17 gennaio 2023 – Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è quello dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. In quest’ottica si inserisce il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa – dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG – Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un’attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla”.

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president della Commissione Centrale Medica del CAI.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta, dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione -sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia – “È bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno”, conclude l’esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI in un sintetico decalogo