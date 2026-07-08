Antimicrobicoresistenza, il Biotecnopolo di Siena riunisce gli esperti per fare il punto sulla ricerca

Siena, 8 luglio 2026 – L’antimicrobicoresistenza rappresenta una delle più grandi sfide per la salute pubblica del XXI secolo. La crescente diffusione di batteri resistenti agli antibiotici rischia di compromettere molti dei progressi della medicina moderna e impone nuovi investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nella capacità dei sistemi sanitari di prevenire e affrontare le minacce biologiche.

Per approfondire questi temi e favorire il dialogo tra ricerca, medicina clinica e istituzioni, la Fondazione Biotecnopolo di Siena promuove il seminario “Antimicrobicoresistenza: dalla ricerca al paziente. La sfida italiana per la sicurezza nazionale”, in programma venerdì 10 luglio alle ore 11.00 nell’Auditorium della Fondazione.

L’iniziativa riunirà alcuni tra i principali protagonisti italiani della ricerca biomedica e delle malattie infettive. L’obiettivo è offrire un momento di confronto sulle nuove prospettive scientifiche e sulle strategie necessarie per rafforzare la preparedness e la sicurezza sanitaria del Paese. Il seminario conferma l’impegno della Fondazione Biotecnopolo di Siena nel promuovere il confronto tra sistema della ricerca e istituzioni su temi di forte impatto sulla salute pubblica.

Ad aprire i lavori sarà la prof.ssa Annalisa Santucci, Vicepresidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena. Il seminario sarà coordinato dal Direttore Generale della Fondazione, Gianluca Polifrone.

Interverranno il prof. Rino Rappuoli, Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, il prof. Marco Falcone, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università di Pisa, la dott.ssa Monica Monaco del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e la dott.ssa Claudia Sala, Responsabile del Laboratorio di Biologia Molecolare della Fondazione Biotecnopolo di Siena.

La presenza di Rino Rappuoli e Marco Falcone testimonia il valore strategico dei partenariati nell’ambito della ricerca biomedica. I risultati scientifici di rilievo internazionale già prodotti nella lotta ai batteri resistenti agli antibiotici rappresentano uno dei modelli più promettenti per accelerare il trasferimento delle scoperte scientifiche verso nuove soluzioni terapeutiche.

Le conclusioni saranno affidate al sen. Franco Zaffini, Presidente della Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale del Senato della Repubblica, che interverrà un focus sull’impegno delle istituzioni per la sicurezza sanitaria del Paese.