Antiche calotte glaciali e rotazione terrestre: svelato un meccanismo nascosto dietro l’innalzamento dei mari

Uno studio appena pubblicato mostra la correlazione tra lo scioglimento delle antiche calotte glaciali, la migrazione dell’asse di rotazione terrestre e i livelli del mare tra 2.000 e 8.000 anni fa

Roma, 13 maggio 2026 – Lo spostamento dell’asse di rotazione terrestre, determinato anticamente dai processi innescati dalla progressiva ritirata dei ghiacciai, è in grado di modulare l’altezza del livello del mare a causa delle complesse interazioni tra le varie componenti del sistema Terra durante le deglaciazioni.

È quanto emerge dallo studio “Earth’s rotation impacted the mid-Holocene sea-level highstand”, appena pubblicato sulla rivista scientifica Communications Earth & Environment da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’Università di Salisburgo e del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna.

La ricerca ha riguardato, in particolare, i cosiddetti “highstand” dell’Olocene, ovvero le evidenze di un aumento del livello del mare fino a un livello più alto di quello attuale osservate tipicamente alle medie e alle basse latitudini, in zone costiere lontane dalle antiche calotte glaciali.

Al culmine dell’ultima era glaciale, circa 21.000 anni fa, immense calotte di ghiaccio coprivano il Nord America e il Nord Europa, mentre il livello medio degli oceani era circa 130 metri più basso di quello odierno. Con la progressiva ritirata dei ghiacciai, una enorme quantità di acqua di fusione si è riversata negli oceani, ma il loro livello non è aumentato ovunque in modo uniforme. Infatti, la risposta della Terra solida alle sollecitazioni dovute ai carichi agenti sulla sua superficie e l’attrazione gravitazionale reciproca fra oceani e ghiacciai hanno fatto sì che lo scioglimento delle grandi calotte continentali producesse una complessa distribuzione di aumento e diminuzione del livello degli oceani.

Lo spostamento di enormi masse dalle calotte continentali agli oceani ha anche determinato una progressiva migrazione dell’asse di rotazione terrestre, che si è spostato in direzione della Baia di Hudson, vicino alla costa nord-orientale del Canada.

Questi fenomeni, noti nel loro insieme come “aggiustamento glacio-isostatico” (Glacial Isostatic Adjustment, o GIA), sono descritti quantitativamente da modelli fisici in grado di spiegare molto bene l’andamento generale delle osservazioni geologiche dei livelli del mare nel passato: ciò nonostante, alcuni aspetti della distribuzione nello spazio e nel tempo delle antiche linee di costa restano ancora oggi poco chiari.

“Con il nostro studio abbiamo analizzato per la prima volta in modo sistematico l’effetto della deriva del polo di rotazione terrestre sulla formazione degli highstand – spiega Daniele Melini, ricercatore dell’INGV e primo autore dell’articolo – I risultati, ottenuti mediante modelli numerici, hanno mostrato che lo spostamento dell’asse di rotazione dovuto alla deglaciazione modula l’altezza degli highstand, e in alcune regioni del globo può addirittura essere il meccanismo che determina la loro comparsa (o la loro assenza)”.

In particolare, la deriva del polo di rotazione aumenta l’altezza degli highstand nell’Atlantico sud-occidentale, nel Pacifico nord-orientale e nell’Oceano Indiano settentrionale, e la diminuisce nell’Oceano Indiano meridionale e in alcune zone del Pacifico.

L’analisi di dati geologici dei livelli marini passati conferma le indicazioni dei modelli fisici: nelle regioni in cui essi indicano un effetto di amplificazione da parte della rotazione terrestre, gli highstand risultano, in media, più alti rispetto a quelli nelle regioni in cui i modelli prevedono invece un indebolimento.

“I dati sulle antiche linee di costa in regioni lontane dalle calotte glaciali del Pleistocene sono sempre più numerosi e di migliore qualità. Questi risultati ci permettono di comprendere meglio i meccanismi fisici che determinano le variazioni del livello del mare durante un ciclo glaciale, risultando quindi di notevole importanza nell’interpretazione futura di nuovi dati”, conclude Giorgio Spada, Professore del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna e co-autore dell’articolo.