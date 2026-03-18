Antibioticoresistenza, verso nuove cure contro i superbatteri

Stiamo tornando al tempo in cui non c’era la penicillina: spesso gli antibiotici non funzionano più e tutti, ma proprio tutti, ne potrebbero fare le spese

Bergamo, 18 marzo 2026 – Ancora una giovane vita spezzata. Ancora un bimbo che resta senza mamma. Alessia Biasi, 29 anni, è morta alcuni giorni fa a causa di un batterio aggressivo. Ancora un decesso che va ad aggiungersi ai 12 mila registrati all’anno in Italia per infezioni che l’antibiotico non cura.

L’antibiotico resistenza ci ha riportato tragicamente indietro, a prima di Fleming e della sua scoperta della penicillina e i medici osservano impotenti questa sorta di moderna peste che minaccia tutti indistintamente.

Le previsioni fanno paura: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) entro pochi anni le morti per infezioni antibiotico resistenti supereranno quelle per tumore. Ma la soluzione esiste, è a portata di mano, solo che non è facile superare la diffidenza di una Comunità scientifica che, oggi come ieri, si dimostra scettica, per non dire ostile, nei confronti di qualsiasi novità, anche quando questo “nuovo” possiede solide fondamenta scientifiche.

L’ozonoterapia, rigorosamente praticata secondo i protocolli SIOOT (Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia), messi a punto in collaborazione con l’Università Cattolica di Roma, e somministrata per Grande Autoemoinfusione (GAEI), agisce su due fronti: si allea con l’antibiotico restituendogli l’originaria efficacia e, allo stesso tempo, svolge un’azione antibatterica diretta.

Già 12 ospedali stanno sperimentando la sua azione nei casi di antibiotico resistenza con ottimi risultati ma la speranza è che molti altri accolgano la pratica affinché sempre più vite siano risparmiate da batteri su cui gli antimicrobici non possono più nulla.