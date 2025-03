Antartide, il ghiaccio più antico in viaggio verso l’Europa

Sono in viaggio verso l’Europa, a bordo della nave da ricerca Laura Bassi, le carote di ghiaccio estratte in Antartide nell’ambito del progetto Beyond EPICA – Oldest Ice, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr. I campioni di ghiaccio, estratti fino a una profondità di 2.800 metri, saranno processati e analizzati nei laboratori delle istituzioni di ricerca europee coinvolte e disveleranno dettagli fondamentali sulla storia del clima e dell’atmosfera terrestre, tornando indietro nel tempo di oltre 1,2 milioni di anni

Roma, 19 marzo 2025 – Raggiungeranno presto il continente europeo a bordo della nave da ricerca Laura Bassi le carote di ghiaccio estratte in Antartide, a Little Dome C, nel corso della IV campagna di perforazione del progetto internazionale Beyond EPICA – Oldest Ice, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).

Protagonista di questa storica campagna di carotaggio è un team di scienziate, scienziati e personale logistico provenienti da dodici istituzioni di ricerca di dieci Paesi europei. Per tre mesi, ricercatrici, ricercatori e tecnici hanno lavorato a un’altitudine di 3.200 metri sul livello del mare, con una temperatura media estiva di -35°C, raggiungendo un traguardo storico per le scienze del clima: l’estrazione di campioni di carote di ghiaccio fino a una profondità di 2.800 metri, dove la calotta glaciale antartica incontra la roccia sottostante.

Le carote di ghiaccio, conservate in speciali container che garantiscono la catena del freddo a -50°C, giungeranno prima in Italia, a Ravenna, il 16 aprile. Da lì, proseguiranno verso l’Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI), a Bremerhaven, in Germania, dove saranno processate, ossia tagliate.

I campioni così ottenuti saranno inviati ai vari laboratori delle istituzioni di ricerca europee coinvolte nel progetto, dove, il prossimo autunno, inizieranno le analisi. Il team di ricerca del progetto si aspetta di ricavare da queste analisi informazioni essenziali per ricostruire la storia climatica delle Terra, ottenendo dati sulle temperature atmosferiche e le concentrazioni di gas ad effetto serra tornando indietro nel tempo di oltre 1,2 milioni di anni.

Nel corso del meeting di progetto che si è tenuto in questi giorni a Venezia, Carlo Barbante, professore all’Università Ca’ Foscari Venezia, associato senior presso l’Istituto di scienze polari del Cnr e coordinatore del progetto Beyond EPICA ha detto: “Durante l’ultima stagione di perforazione abbiamo raggiunto un traguardo straordinario. Negli ultimi giorni abbiamo definito il piano per le future analisi che ci permetteranno di ricostruire la storia del clima degli ultimi 1,2 milioni di anni – e forse anche di periodi climatici ancora più remoti. Siamo impazienti di ricevere i campioni e iniziare questo affascinante viaggio nella storia della Terra”.

Le attività di Beyond EPICA – Oldest Ice beneficiano della sinergia con la ricerca condotta nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e gestito dal Cnr per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione logistica e l’organizzazione delle attività nelle basi antartiche, e dall’OGS per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi.

Il campo di Little Dome C è stato costruito e mantenuto grazie alla logistica fornita dall’Istituto polare francese (IPEV) e dall’ENEA, utilizzando sia la loro esperienza che i vari mezzi di trasporto a loro disposizione. Questi includevano aeromobili per il trasporto del personale alla Stazione Mario Zucchelli e successivamente alla Stazione Concordia, e il trasporto terrestre tra le Stazioni Dumont d’Urville e Concordia per i carichi pesanti, oltre all’utilizzo delle navi francese e italiana, rispettivamente L’Astrolabe e Laura Bassi.

Il progetto Beyond EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) – Oldest Ice, è stato finanziato dalla Commissione Europea e supportato da partner nazionali e agenzie di finanziamento in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.