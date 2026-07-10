Anna Odone nominata Chair dello Scientific Advisory Board dell’OMS Europa

Prof.ssa Anna Odone

Pavia, 10 luglio 2026 – La prof.ssa Anna Odone, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’ Università di Pavia e Presidente della Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità, è stata nominata Chair dello Scientific Advisory Board (SAB) dell’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/Europe). La nomina è stata proposta dal Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa – Hans Kluge – e ufficializzata durante la riunione di insediamento il 6 luglio presso la sede europea dell’OMS a Copenaghen.

Lo Scientific Advisory Board è un organismo indipendente di consulenza scientifica istituito nell’ambito del Second European Programme of Work 2026-2030 (EPW2), la strategia che guiderà l’azione di WHO/Europe nei prossimi anni. Il Board nasce con l’obiettivo di rafforzare il modo in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità produce, valuta e traduce le evidenze scientifiche in raccomandazioni di politica sanitaria per i 53 Stati Membri della Regione europea.

Composto da dodici esperti di riconosciuto prestigio internazionale, selezionati attraverso una call europea altamente competitiva, il Board ha il compito di fornire consulenza scientifica e strategica al Direttore Regionale dell’OMS Europa.

Tra le sue funzioni figurano: identificare le priorità di sanità pubblica a livello europeo, contribuire al rafforzamento del rigore metodologico nella sintesi e valutazione delle evidenze, promuovere la diffusione di strumenti innovativi per tradurre le risultanze della ricerca in decisioni di salute pubblica, e supportare lo sviluppo di raccomandazioni di politica sanitaria nei diversi contesti nazionali.

In qualità di Chair, la prof.ssa Odone presiederà i lavori del Board, contribuirà a definirne l’agenda di concerto con WHO/Euro e coordinerà le attività dei gruppi di lavoro che verranno istituiti sui principali temi strategici.

“Accolgo questo incarico – dice Anna Odone – con grande senso di responsabilità e ringrazio il Direttore Kluge per la fiducia accordatami. L’impatto delle politiche sanitarie dipende sempre più dalla capacità di trasformare le evidenze scientifiche disponibili in decisioni tempestive, efficaci ed eque. In un contesto caratterizzato da sfide senza precedenti per la sanità in Europa rafforzare il dialogo tra comunità scientifica e decisori pubblici è essenziale. Lo Scientific Advisory Board nasce proprio con questa missione e sarà per me un privilegio guidarne i lavori”.