Angioplastica con sistema di assistenza ventricolare avanzato, paziente a rischio operato con successo

Forlì, 14 giugno 2021 – Effettuato con successo presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni un intervento di angioplastica coronarica ad altissimo rischio dall’équipe di Emodinamica Forlì-Cesena, diretta dal dott. Fabio Tarantino.

“Il paziente – spiega il dott. Tarantino – era ricoverato presso la UOC di Cardiologia di Forlì, diretta dal dott. Marcello Galvani, per una grave forma di cardiopatia ischemica refrattaria alla terapia medica, già trattata in passato con bypass aortocoronarici. L’eccezionalità dell’intervento è consistita nell’utilizzare, per la prima volta nella sanità pubblica della Romagna, e secondo caso in regione Emilia Romagna, un sistema di assistenza ventricolare avanzato (Impella-Abiomed) in grado di proteggere il cuore del paziente durante il delicatissimo intervento e consentire ai sanitari di operare avendo a disposizione più tempo e condizioni di massima stabilità”.

“Insieme all’interventistica strutturale sulle valvole (TAVI), che già effettuiamo per i nostri pazienti con un buon successo da due anni – spiega il dott. Fabio Tarantino – con questo intervento si apre presso la nostra struttura una delle frontiere più avanzate della cardiologia interventistica coronarica”.

“L’impiego di supporti meccanici avanzati per i pazienti sottoposti ad angioplastica ad alto rischio ma, soprattutto, per i pazienti con shock cardiogeno – conclude il dott. Galvani – apre nuovi scenari di trattamento per patologie cardiache di estrema gravità. In particolare, nel caso dei pazienti con shock cardiogeno, la disponibilità di un supporto meccanico per la circolazione ne permetterà il trattamento all’interno di una rete regionale (di recentissima istituzione), nella quale l’intervento da noi oggi effettuato anticipa l’avvio”.