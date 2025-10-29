Anestesia sostenibile e salute globale: SIAARTI traccia la rotta della medicina del futuro

Roma, 29 ottobre 2025 – Si è concluso da qualche giorno a Roma ICARE 2025, il Congresso Nazionale SIAARTI (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) che per tre giorni ha trasformato il Rome Marriott Park Hotel in un laboratorio di idee e confronto tra clinica, ricerca, istituzioni e industria. È ora il tempo di tirare le somme: l’edizione di quest’anno ha registrato oltre 3.000 partecipanti, un numero che conferma la centralità dell’appuntamento SIAARTI nel panorama scientifico nazionale.

“Siamo estremamente soddisfatti per la partecipazione e la qualità dell’offerta scientifica di questa edizione di ICARE – dichiara la prof.ssa Elena Bignami, Presidente SIAARTI – Il congresso è stato un successo non solo nei numeri, ma anche nello spirito: ha dimostrato che la comunità degli anestesisti-rianimatori è viva, curiosa, capace di fare squadra. Molte delle tematiche affrontate, come intelligenza artificiale, telemedicina e dispositivi indossabili, riguardano direttamente la cittadinanza, perché disegnano un futuro in cui potremo monitorare i pazienti anche al di fuori dell’ospedale, migliorando la loro assistenza e qualità di vita”.

Bignami ha anche ringraziato i partner industriali che hanno contribuito al successo dell’evento: “Voglio esprimere la mia riconoscenza all’industria, al settore farmaceutico e in particolare a quello dei dispositivi medici, che quest’anno ha affrontato difficoltà significative legate al meccanismo del payback. Come SIAARTI, abbiamo più volte sottolineato che questo comparto rappresenta un pilastro della sanità moderna e che la collaborazione tra società scientifiche come la nostra e le aziende del settore è da sempre un elemento chiave per la crescita della formazione continua, per la realizzazione di progetti di ricerca e per l’organizzazione congressi come ICARE. Senza un adeguato supporto, molte di queste attività rischierebbero di subire un ridimensionamento, con conseguenze dirette sul progresso scientifico e sulla capacità di aggiornamento dei professionisti della salute”.

Concorde sul successo dell’evento anche il prof. Giacomo Grasselli, vicepresidente SIAARTI e presidente eletto per il futuro triennio 2028-2030: “Sono molto soddisfatto di questo congresso. Ho apprezzato la partecipazione di tanti colleghi, l’interazione e la condivisione delle esperienze. Penso che questa edizione del nostro congresso annuale abbia confermato il ruolo fondamentale che SIAARTI svolge per l’aggiornamento e la formazione degli anestesisti-rianimatori italiani e l’impegno per la promozione della ricerca”, afferma.

Sul tema della sostenibilità, la dott.ssa Roberta Monzani, Segretario SIAARTI, ha sottolineato come la sfida ambientale sia ormai parte integrante della missione clinica: “Parlare di anestesia sostenibile significa adottare una visione culturale nuova, che tenga insieme efficacia, sicurezza e rispetto per l’ambiente. Come anestesisti siamo chiamati a scegliere consapevolmente i farmaci e i gas anestetici, riducendo sprechi ed emissioni, e favorendo pratiche come l’anestesia a bassi flussi e l’impiego di sistemi di cattura e riciclo dei gas volatili. La sostenibilità non è un vincolo, ma una scelta etica e professionale verso la salute delle generazioni future”.

Monzani ha ricordato inoltre che, dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore il regolamento europeo che consente l’uso del desflurano solo in caso di comprovate necessità mediche, ribadendo che SIAARTI sostiene un percorso di transizione consapevole e basato su evidenze scientifiche: “L’anestesia bilanciata con gas volatili – ha concluso – resta un pilastro clinico, soprattutto per alcune tipologie di pazienti. Oggi la sostenibilità impone di innovare: la tecnologia ci consente di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla sicurezza del paziente e all’efficacia del trattamento”.

Con ICARE 2025, SIAARTI conferma il proprio ruolo di motore di innovazione, formazione e cultura scientifica, capace di connettere discipline, esperienze e persone. L’appuntamento è per il prossimo anno, con l’impegno di continuare a costruire una medicina sempre più umana, competente e sostenibile.