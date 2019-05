Allattamento al seno tra i temi del 75° Congresso Italiano di Pediatria

Bologna, 28 maggio 2019 – “Allattare è bello” è il messaggio che i pediatri SIP lanceranno al 75° Congresso Italiano di Pediatria, in programma a Bologna dal 29 maggio al primo giugno, diffondendo un poster che in 10 punti aiuterà le neomamme e tutte le donne in dolce attesa a comprendere la bellezza di un atto così importante.

Ma sono previsti anche consigli pratici. “Allattare è bello”, infatti, è anche il titolo dell’evento organizzato a Bologna dalla SIP per aiutare le mamme ad allattare al seno con docenti di eccezione: mamme pediatre che hanno allattato.

Due gli incontri previsti, entrambi giovedì 30 maggio ore 15.00-16.30 e ore 16.30-18.00 presso la Sala Prodi (San Giovanni in Monte, Auditorium Prodi). Accesso libero fino a esaurimento posti.

Non solo allattamento al seno. Un’altra delle novità al 75° Congresso Italiano di Pediatria è la presenza dei pediatri nelle piazze di Bologna per fare corretta informazione su temi decisivi per la salute dei bambini.

“Per tale motivo saremo presenti in una delle piazze centrali di Bologna, Piazza Re Enzo, con due gazebo dove verranno date informazioni, distribuiti materiali informativi su natalità, stili di vita, vaccini e offerta la possibilità di imparare alcune manovre salvavita”, afferma il Presidente SIP Alberto Villani.