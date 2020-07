Alla ricerca di vita ‘aliena’: lancio Perseverance da Cape Canaveral verso Marte. Segui la diretta su Astronomitaly Roma, 30 luglio 2020 – A distanza di due anni, dalla missione InSight, gli Stati Uniti sono pronti per tornare su Marte con una nuova emozionante missione sulla superficie di Marte, il Pianeta Rosso. Lancio atteso alle ore 13:50 di oggi, giovedì 30 luglio 2020, inizio della diretta streaming nazionale alle ore 13:20 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico. Siamo nel 2020, e la tecnologia della NASA ha dato alla luce il meglio del meglio per la progettazione del rover più sofisticato e tecnologicamente avanzato mai prodotto. Perseverance è stato progettato e costruito dagli ingegneri del JPL, il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena e dal California Institute of Technology. La missione di Perseverance sarà quella di andare alla ricerca di tracce di vita “aliena” passate o presenti sulla superficie del Pianeta Rosso, oltre che la raccolta di campioni di rocce e minerali dal sottosuolo, analizzando ogni possibile dettaglio ed indizio per capire se Marte abbia potuto o meno ospitare in passato delle forme di vita. Scopo di Perseverance sarà anche quello di trasportare il primo drone interplanetario della storia, che è stato chiamato Ingenuity, che significa “ingegnoso”: sarà il primo oggetto a volare sulla superficie di un altro pianeta al di fuori della Terra, e c’è grande attesa e fermento per quello che potrebbe trasmetterci in diretta una volta che Perseverance atterrerà su Marte, tra circa 6 mesi. Ogni dettaglio, dal pre-partenza al lancio effettivo, sarà seguito in diretta live streaming da Astronomitaly a partire dalle ore 13:20 odierne. Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly, la prima azienda nazionale che si occupa di individuare e certificare le migliori destinazioni nazionali e internazionali dove osservare le stelle e la Via Lattea, illustrerà e commenterà ogni momento saliente del lancio del razzo Atlas V che trasporterà Perseverance ed Ingenuity verso Marte, il Pianeta Rosso. LINK ALLA DIRETTA: https://www.facebook.com/Astronomitaly/posts/3332725913453517

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 17 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...