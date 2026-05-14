All’A.O. Moscati parte la preospedalizzazione centralizzata per interventi chirurgici programmati

Avellino, 14 maggio 2026 – “Con l’attivazione della preospedalizzazione centralizzata rafforziamo ulteriormente il livello organizzativo e assistenziale della nostra Azienda, dotandoci di un modello strutturato che rappresenta un elemento fondamentale per una realtà di rilievo nazionale. È un servizio che ci consente di migliorare la gestione degli interventi programmati, accompagnando il paziente lungo un percorso più semplice, ordinato e umano”. Così il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Germano Perito, annuncia l’attivazione del nuovo Servizio di Preospedalizzazione Centralizzata delle liste di attesa chirurgiche, un innovativo percorso finalizzato alla gestione dei pazienti candidati a interventi chirurgici programmati.

La nuova organizzazione partirà lunedì prossimo, 18 maggio, inizialmente coinvolgendo quattro Unità operative chirurgiche (Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Urologia e Otorinolaringoiatria), per poi essere progressivamente estesa, al termine della fase di sperimentazione e monitoraggio, a tutta l’area chirurgica aziendale. Il servizio, coordinato dalla Direzione Medica dei Presidi ospedalieri, nasce con l’obiettivo di ottimizzare il percorso clinico-assistenziale del paziente chirurgico elettivo, concentrando in un’unica giornata gli esami diagnostici, le consulenze specialistiche e la valutazione anestesiologica necessari prima dell’intervento.

La preospedalizzazione centralizzata riguarda esclusivamente gli interventi programmati e non le attività chirurgiche di emergenza-urgenza. Il nuovo modello consentirà una gestione più ordinata ed efficace delle liste di attesa, migliorando la programmazione delle sedute operatorie e garantendo maggiore appropriatezza organizzativa e clinica. Il paziente, una volta convocato, sarà accompagnato lungo un percorso strutturato che prevede accoglienza dedicata, apertura della cartella di prericovero, esecuzione degli accertamenti laboratoristici e strumentali e visita anestesiologica conclusiva, con valutazione dell’idoneità all’intervento. In caso di non idoneità, il paziente verrà guidato verso una fase di approfondimento.

Un modello che punta a semplificare concretamente l’iter che precede l’intervento chirurgico, evitando accessi ripetuti in ospedale per effettuare singole visite o esami e rendendo più trasparente la procedura seguita. Particolare attenzione è stata inoltre riservata all’umanizzazione delle cure: il nuovo percorso prevede sistemi di recall e messaggistica dedicata, pannelli informativi per accompagnare il paziente nelle diverse fasi del prericovero, strumenti per la rilevazione della customer satisfaction e per promuovere una corretta informazione volta a favorire un maggiore utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, e servizi pensati per rendere più agevole la permanenza in ospedale durante la giornata di preospedalizzazione.

Per l’avvio del nuovo servizio è stata individuata e allestita un’area interamente dedicata, situata al piano terra del settore A della Città ospedaliera. All’interno degli spazi, organizzati come un vero e proprio “reparto preoperatorio”, sono stati predisposti sale per l’esecuzione dei prelievi ematici, postazioni per l’elettrocardiogramma, ambienti per le visite e le consulenze specialistiche, oltre a sale d’attesa pensate per garantire maggiore comfort e accoglienza ai pazienti.