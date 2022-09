Alessandro Vergallo confermato presidente nazionale AAROI-EMAC

Il XII Congresso Nazionale dell’Associazione elegge anche 3 nuovi Vice Presidenti

Da sin: Domenico Minniti, Cristina Mascheroni, Alessandro Vergallo, Quirino Piacevoli, Luigi De Simone

Bologna, 19 settembre 2022 – Alessandro Vergallo è stato rieletto alla Presidenza dell’AAROI-EMAC all’unanimità. I Delegati al XII Congresso Nazionale dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica, in rappresentanza di oltre 11mila Iscritti, lo hanno confermato per il terzo mandato consecutivo, che passa da 4 a 5 anni.

Riconfermato anche Quirino Piacevolicome Coordinatore dell’Ufficio Esteri. I tre nuovi Vice Presidenti sono inveceCristina Mascheroni (Presidente AAROI-EMAC Lombardia) perl’Area Nord, Luigi De Simone (Presidente AAROI-EMAC Toscana)per l’Area Centro, Domenico Minniti (Presidente AAROI-EMAC Calabria) perl’Area Sud.

L’Assemblea Congressuale, al suo termine, ha inoltre condivisouna “Mozione Iniziale” con alcuni punti fondamentali, ciascuno discusso e condiviso in dettaglio nel corso dei tre giorni, in base ai quali l’AAROI-EMAC attuerà le linee programmatiche per il quinquennioche prende l’avvio, per le iniziative e le azioni necessarie in particolare alla valorizzazione della professionalità dei Colleghi appartenenti alle Specializzazioni Mediche – ARTID e MEU – che l’Associazione rappresenta per precisa ed orgogliosa connotazione identificativa dei suoi Iscritti: