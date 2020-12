Al via il 21° Congresso Nazionale della Società Italiana di Videochirurgia Infantile Torino, 5 dicembre 2020 – Oggi a Torino, in modalità virtuale, si svolge il 21° Congresso della Società Italiana di Videochirurgia Infantile (SIVI). La società riunisce chirurgi pediatri ed urologi pediatri di tutta Italia che negli ultimi 20 anni si sono dedicati alla chirurgia mininvasiva nel bambino. L’attività svolta negli anni ha dimostrato che la chirurgia laparoscopica ed endoscopica è fattibile e vantaggiosa in termini di riduzione del dolore postoperatorio e della degenza anche nel bambino molto piccolo, ed ha stimolato da parte delle ditte produttrici la messa a punto di strumenti laparoscopici sempre più piccoli. Il Congresso nazionale, presieduto dalla dottoressa Simona Gerocarni Nappo (Direttore Urologia pediatrica ospedale Infantile Regina Margherita di Torino) e dal dottor Fabrizio Gennari (Direttore Chirurgia pediatrica OIRM di Torino), rappresenta un momento essenziale di confronto per l’acquisizione di nuove tecniche e l’aggiornamento su nuove procedure e protocolli. Interverranno tra gli altri chirurghi piemontesi dell’adulto di vasta esperienza, quali il prof. Enrico Ruffni (Direttore Chirurgia Toraco polmonare della Città della Salute di Torino) e il prof. Francesco Porpiglia (Direttore Urologia ed esperto di Chirurgia Robotica presso l’ospedale San Luigi di Orbassano), per un proficuo incontro tra l’esperienza di chirurgia mininvasiva nell’adulto e nel bambino. Ospite straniero sarà il prof. Pierre Mouriquand (Direttore della Chirurgia e Urologia pediatrica di Lione) con una lettura su alcune malattie rare ma estremamente complesse della Urologia pediatrica, Il congresso si svolgerà su piattaforma Zoom dalle h 14.00 alle h 18.30. Sarà preceduto nella mattinata di sabato 5, dalle h 8.30 alle h 12.30 dal Primo Workshop Congiunto tra la Società Italiana di Videochirurgia Infantile e la Società Italiana di Urologia Pediatrica. L’evento nasce dalla precipua volontà di una sempre maggiore collaborazione tra i diversi specialisti che in Italia si occupano della Chirurgia nel bambino. Argomento del workshop sarà una problematica frequente nel bambino, il reflusso vescicoureterale, patologia che spesso accompagna le infezioni delle vie urinarie e la cui gestione oggi è ancora ampiamente discussa. Interverranno al workshop nefrologi, chirurghi pediatri ed urologi, esperti italiani e lo stesso prof. Mourinquand, ognuno con il suo angolo di visuale del problema. La tavola rotonda ed i successivi casi clinici lasceranno ampio spazio per la discussione.

