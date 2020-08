Al via “GSD a casa tua”, prestazioni sanitarie a domicilio

A casa o al lavoro, il servizio innovativo degli Istituti Clinici Zucchi porta l’ospedale dove sei tu

Monza, 24 marzo 2016 – Gli Istituti Clinici Zucchi, una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo ospedaliero San Donato, avviano “GSD a casa tua”: il nuovo servizio di prestazioni sanitarie a domicilio, attivo in tutta la provincia di Monza e Brianza e nei comuni del nord milanese, da Sesto San Giovanni a Garbagnate.

Chiunque abbia problemi a raggiungere l’ospedale – perché mal servito da mezzi pubblici e privati o perché particolarmente impegnato sul lavoro – potrà richiedere l’intervento di medici, infermieri e tecnici sanitari per ecografie, medicazioni avanzate, Holter, elettrocardiogrammi, che verranno eseguiti direttamente dove il paziente ne avrà bisogno. Disponibili grazie a ‘GSD a casa tua’ anche radiografie, prelievi di sangue, visite specialistiche, incontri di assistenza psicologica e trattamenti di rieducazione motoria – tutti realizzati con la competenza e la professionalità del personale degli Istituti Clinici Zucchi.

“Questo servizio – spiega Renato Cerioli, Amministratore Delegato degli Istituti Clinici Zucchi – nasce per venire incontro alle esigenze delle famiglie del nostro territorio – dei meno giovani, di chi è impegnato nel lavoro e non può assentarsi, di chi non ha a disposizione una struttura ospedaliera vicina a casa. Partiamo all’interno della provincia di Monza e Brianza fino al nord milanese, ma ci aspettiamo di rivolgerci a un’utenza sempre più ampia”.

Il servizio è a pagamento con tariffe agevolate (vedi il prospetto informativo: prospetto-informativo-gsd-a-casa-tua) ed è attivo dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, ma alcune prestazioni sanitarie sono disponibili anche nei giorni festivi.

Per concordare giorno e luogo dell’intervento è sufficiente contattare il numero verde 800 188 842 o compilare il modulo online di contatto “GSD a casa tua” su www.zucchi-gsd.it nell’apposita sezione.

Il referto medico del paziente sarà disponibile in tempi brevi e potrà essere ritirato agli Istituti Clinici Zucchi o spedito per posta.

fonte: ufficio stampa