Al Policlinico San Martino nasce il ‘Dose Team’ che monitora ogni radiazione per proteggere i pazienti

Genova, 20 agosto 2025 – All’Ospedale Policlinico San Martino opera una ‘squadra speciale’ dedicata al monitoraggio e alla gestione di tutte le radiazioni somministrate ai pazienti durante gli esami diagnostici. È il cosiddetto ‘Dose Team’, un gruppo multidisciplinare che negli ultimi mesi ha assunto un ruolo sempre più centrale, soprattutto in seguito all’entrata in vigore di nuove regole nazionali sulla radioprotezione emanate dal Ministero della Salute.

Secondo le nuove norme, ogni dose di radiazione somministrata deve essere registrata con precisione. A questo lavoro partecipano diversi specialisti: medici, tecnici di radiologia, specialisti in fisica medica e ingegneri informatici, tutti uniti nel garantire la massima sicurezza e trasparenza.

Gli studi scientifici indicano infatti che non esiste un livello di esposizione alle radiazioni considerato completamente sicuro. Per questo è fondamentale adottare sistemi di controllo e ottimizzazione che limitino l’esposizione, senza mai compromettere la qualità diagnostica.

Per rispondere a queste esigenze, il ‘Dose Team’ del Policlinico ha installato un sistema di gestione delle dosi (Dose Management System) sulle apparecchiature radiologiche ospedaliere. Questo sistema consente di raccogliere, analizzare e trasmettere efficacemente i dati sulle radiazioni utilizzate. Sono già state archiviate e inviate le dosi relative a esami come la tomografia computerizzata di cranio, torace e addome, oltre alla mammografia digitale. Le prossime sfide riguardano l’estensione del sistema anche alla radiologia interventistica, alla medicina nucleare e ad altre procedure.

Oltre alla raccolta dei dati, il team ha avviato controlli interni per verificare la corretta applicazione delle procedure, con particolare attenzione al consenso informato: è infatti fondamentale che il paziente venga informato in modo chiaro sulle radiazioni cui sarà esposto e sul motivo.

Il successo del ‘Dose Team’ risiede nella collaborazione tra diverse figure professionali, che lavorano insieme per migliorare la qualità e la sicurezza degli esami, mettendo sempre al centro la salute dei pazienti.