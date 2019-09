‘Al cuore del diabete’, controlli gratuiti con cardiologi e diabetologi di Asl3 Liguria

Genova, 6 settembre 2019 – Lunedì 9 settembre 2019 dalle 9.00 alle 18.00 farà tappa a Genova la campagna di prevenzione nazionale itinerante“Al cuore del diabete”. A bordo del Truck il team di specialisti cardiologi e diabetologi Asl3 sarà a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti, informazioni utili e approfondimenti sul tema del diabete, con particolare riferimento alla valutazione del rischio cardiovascolare. L’unità mobile sarà ubicata per l’intera giornata in piazza Caricamento.

L’iniziativa – che si rivolge a tutti cittadini e in particolare a quanti sono già affetti da patologia diabetica – si inserisce nell’ambito della campagna nazionale “Al cuore del diabete”, che coinvolge nel 2019 oltre quaranta città italiane.

Nel corso della giornata sarà possibile ottenere la misurazione di diversi parametri (ad esempio peso, altezza, indice di massa corporea, pressione arteriosa, emoglobina glicata, profilo lipidico) e, per i pazienti valutati a rischio dallo staff medico, è anche prevista l’esecuzione di un esame ecocardiografico in loco.