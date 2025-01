AIFA approva la rimborsabilità di 13 farmaci

Roma, 29 gennaio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che si è riunito il 29 gennaio per la prima seduta del 2025, ha riammesso alla rimborsabilità, in tutte le Regioni, il farmaco BAQSIMI (glucagone spray nasale), trattamento per l’ipoglicemia severa nei pazienti adulti e pediatrici con diabete mellito. Fra le nuove terapie che saranno rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, figurano inoltre un antitumorale per il carcinoma della prostata metastatico (PLUVICTO), un medicinale per l’osteoporosi nelle donne in post-menopausa (ELADYNOS) e due farmaci per il trattamento del diabete mellito (MOUNJARO e AWIQLI).

PLUVICTO (Lutezio (177lu) Vipivotide Tetraxetan) è un radiofarmaco indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione, che si somministra per via endovenosa in ospedale. Si tratta di una terapia di precisione che combina un radioisotopo a una molecola in grado di riconoscere e legarsi a un recettore espresso sulle cellule tumorali. Il farmaco, adesso rimborsabile dal SSN, rappresenta una nuova opzione terapeutica per il tumore alla prostata, tra i più diffusi in tutto il mondo.

ELADYNOS (abaloparatide) è un nuovo farmaco in soluzione iniettabile per uso sottocutaneo indicato per l’osteoporosi nelle donne in post-menopausa ad aumentato rischio di frattura.

MOUNJARO (tirzepatide) è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 e AWIQLI (insulina icodec) è un analogo dell’insulina umana a somministrazione settimanale.

Il CdA ha approvato nel complesso l’ammissione alla rimborsabilità da parte del SSN di 13 farmaci, tra medicinali orfani per malattie rare (1), nuovi medicinali di origine chimica (3), farmaci generici (2), estensioni delle indicazioni terapeutiche (6 farmaci per 12 nuove indicazioni terapeutiche) e biosimilari (1). Sono state inoltre approvate 16 rinegoziazioni di prezzo, che nella maggioranza dei casi hanno riguardato la loro riduzione mentre piccoli incrementi sono stati decisi per i medicinali a rischio carenza.

Le estensioni terapeutiche di medicinali già rimborsati dal SSN ricadono principalmente nell’area delle malattie oncologiche e riguardano i farmaci JEMPERLI (ostarlimab), KEYTRUDA (pembrolizumab), OPDIVO (nivolumab), TRODELVY (sacituzumab govitecan) e XALKORI (crizotinib).

Tra i generici, sono stati ammessi alla rimborsabilità un anticoagulante e un antipsicotico indicato per il trattamento della schizofrenia. Ammesso alla rimborsabilità anche un biosimilare indicato per la psoriasi a placche e la malattia di Crohn.