AIFA approva la rimborsabilità di 11 farmaci

Roma, 14 maggio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nella seduta del 14 maggio 2025, ha deciso l’ammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di 11 farmaci: un medicinale orfano, 4 nuove molecole chimiche, 2 generici, un farmaco di importazione parallela e 3 estensioni di indicazioni terapeutiche.

Il farmaco orfano che sarà rimborsato dal Ssn è Fabhalta (iptacopan), indicato in monoterapia nel trattamento di pazienti adulti con emoglobinuria parossistica notturna (EPN) che presentano anemia emolitica. La EPN è una patologia cronica rara contraddistinta da anemia emolitica, frequenti eventi trombotici e insufficienza del midollo osseo.

Le nuove entità chimica che saranno ammesse alla rimborsabilità sono Fruzaqla (fruquintinib), un antitumorale per il trattamento di adulti con cancro del colon-retto metastatico, Giapreza (angiotensina II), un vasocostrittore indicato in un contesto di emergenza per innalzare la pressione sanguigna a livelli normali in pazienti adulti con pressione sanguigna gravemente bassa, Metalyse (tenecteplase), un antitrombotico indicato negli adulti per il trattamento dell’ictus ischemico acuto (AIS) e Vydura (rimegepant), un farmaco per l’emicrania.

I generici ammessi alla rimborsabilità sono Alfacalcidolo Doc (alfacalcidolo), un analogo della vitamina D e Beclometasone e Formoterolo Doc Generici (Beclometasone e Formoterolo), una combinazione di due medicinali indicata per trattare l’asma, mentre il medicinale d’importazione parallela è Cyramza (ramucirumab), antitumorale utilizzato in associazione o in monoterapia per il carcinoma avanzato dello stomaco (o per il carcinoma della giunzione tra esofago e stomaco).

Le estensioni di indicazione terapeutica riguardano il medicinale Cosentyx (secukinumab), che sarà rimborsato anche per il trattamento dell’idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva da moderata a severa in adulti con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale; Pirfenidone Teva (pirfenidone), per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica; Xtandi (enzalutamide), indicato in associazione o in monoterapia in adulti con cancro della prostata.