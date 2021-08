Afghanistan, l’europarlamentare Regimenti: “Ue si doti di una struttura sanitaria europea”

Roma, 30 agosto 2021 – “L’Ue deve assolutamente dotarsi di una struttura e di un corpo sanitario europeo in grado di intervenire in tutti quei luoghi del mondo dove si verificano crisi drammatiche come quella dell’Afghanistan”. Lo chiede l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

On. Luisa Regimenti

“Sono davanti ai nostri occhi – afferma – le terribili immagini di Kabul e le condizioni assolutamente precarie nelle quali sono costrette a lavorare, con pochi mezzi e ancor meno strutture, organizzazioni come Emergency. Se l’Europa avesse avuto un suo corpo sanitario, e allo stesso tempo se fosse stato operativo un nuovo sistema di difesa comune, come chiesto dal presidente Tajani, l’Ue avrebbe potuto dare il suo importante contributo non solo nella gestione dell’aeroporto, ma anche nel prestare direttamente soccorso sanitario alle migliaia di feriti. Invece bisogna prendere atto che l’Europa finora è stata solo una spettatrice di ciò che stava accadendo in Afghanistan”.

Per questo, sottolinea l’on. Regimenti, “una struttura sanitaria europea è quanto mai urgente, così com’è fondamentale una sua strategia farmaceutica per la produzione propria dei medicinali, limitando la dipendenza da Paesi come Cina e India, che sulla qualità dei loro farmaci immessi sul mercato, grazie ai bassi costi di produzione, lasciano davvero molto a desiderare”.