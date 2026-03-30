Aderenza terapeutica, la “cura invisibile” che può salvare vite e ridurre i costi. Nasce SIMAT

Roma, 30 marzo 2026 – In Italia circa un paziente cronico su due non segue correttamente le terapie prescritte, con conseguenze rilevanti in termini di mortalità evitabile, ricoveri e costi per il Servizio Sanitario Nazionale. È il paradosso della sanità contemporanea: mentre l’innovazione mette a disposizione cure sempre più efficaci, i risultati clinici restano spesso inferiori al loro reale potenziale.

Il tema è stato al centro del convegno “Giornata Mondiale dell’Aderenza Terapeutica: una sfida condivisa per l’efficacia delle cure e la sostenibilità del sistema sanitario”, coordinato da Stefano Vella, Professore di Metodologia della Ricerca Clinica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che si è tenuto il 26 marzo 2026 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

L’incontro ha riunito istituzioni, accademici e professionisti sanitari. Tra gli interventi istituzionali: Robert Giovanni Nisticò, Presidente dell’AIFA; Sergio Iavicoli, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute; On. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; On. Annarita Patriarca, membro della XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Nel corso dell’evento è stata presentata SIMAT, la Società Italiana Multidisciplinare per l’Aderenza Terapeutica, nata con l’obiettivo di ridurre il divario tra efficacia delle terapie e risultati nella pratica clinica.

Secondo gli esperti, la scarsa aderenza non è più solo un problema individuale, ma un fenomeno sistemico legato alla frammentazione dei percorsi di cura, alla mancanza di integrazione tra ospedale e territorio e a fattori come la comunicazione e il livello di alfabetizzazione sanitaria.

L’aderenza terapeutica non riguarda infatti solo l’assunzione dei farmaci, ma l’intero percorso di cura: include la continuità nella fisioterapia, l’aderenza ai percorsi di psicoterapia, il rispetto delle indicazioni nutrizionali, l’adozione di stili di vita adeguati e la partecipazione a programmi di prevenzione e screening. Coinvolge tutti gli attori del sistema sanitario, inclusi medici, farmacisti, infermieri, psicologi, caregiver e strutture assistenziali.

Tra i relatori intervenuti: Francesco Scaglione, Professore di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano; Massimo Volpe, Professore Emerito dell’Università di Roma “La Sapienza” e IRCCS San Raffaele Roma; Andrea Antinori, Direttore del Dipartimento clinico e ricerca in Malattie Infettive dell’INMI Spallanzani IRCCS di Roma; Fabio Puglisi, Professore ordinario di Oncologia Medica, Università degli Studi di Udine e Direttore Dipartimento di Oncologia Medica, IRCCS CRO di Aviano; Monica Varano, Direttore Scientifico della Fondazione G.B. Bietti; Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG; Giuseppe Guaglianone, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma; Philip Magueflor Morisky, ricercatore.

“Esiste un fattore che potrebbe migliorare enormemente la salute della popolazione, salvare vite e ridurre in modo significativo i costi sanitari, e non costa miliardi in ricerca: si chiama aderenza terapeutica – ha dichiarato Elio Giannitelli, Presidente SIMAT – Oggi abbiamo terapie sempre più efficaci nel controllare e gestire le patologie, ma manca un sistema capace di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura, in modo integrato e continuo”.

SIMAT si propone come piattaforma nazionale per sviluppare modelli operativi concreti, favorire la collaborazione interprofessionale e costruire una rete integrata tra ospedale, territorio, strutture assistenziali e pazienti. Tra le priorità: inserire l’aderenza terapeutica tra gli indicatori di qualità del sistema sanitario, rafforzare il Fascicolo Sanitario Elettronico con strumenti di monitoraggio e reminder, e promuovere modelli di presa in carico multidisciplinare.

“La sfida oggi – conclude Giannitelli – è superare il vero paradosso della sanità: non è sufficiente disporre di terapie efficaci, se queste non vengono seguite nel tempo. L’aderenza terapeutica è il ponte tra possibilità cliniche e risultati reali. Senza questo ponte, il valore della medicina rischia di non tradursi in benefici concreti per i pazienti”.