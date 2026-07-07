Adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato, UniVerona coordina il progetto Palacros

Da sin: Gabriella Lionetto, Roberto Salvia, Veronica Marinelli, Michela Rimondini, Giuseppe Malleo

Verona, 7 luglio 2026 – Dalla Commissione europea in arrivo un finanziamento di 10 milioni di euro, nell’ambito del programma Horizon Europe – Mission Cancer, per il progetto Palacros (Prioritizing multimodal surgical care for patients with locally advanced pancreatic cancer across Europe), una delle iniziative più ambiziose dedicate al miglioramento delle cure per il tumore del pancreas.

L’Ateneo veronese è tra i coordinatori del progetto insieme all’Amsterdam University Medical Center e all’Università di Heidelberg, guidando alcuni dei principali filoni di ricerca e sperimentazione clinica. Si tratta di uno dei maggiori finanziamenti ricevuto dall’ateneo scaligero, che con i fondi ricevuti finanzierà per tre anni il lavoro di tre giovani ricercatrici e ricercatori in questo ambito.

Il progetto, della durata di sei anni, coinvolgerà 21 partner tra università, ospedali, società scientifiche, imprese e associazioni di pazienti provenienti da 12 Paesi europei, con l’obiettivo di rendere più efficaci, uniformi e accessibili le cure per i pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato, una delle forme più complesse e aggressive della malattia.

L’adenocarcinoma del pancreas continua, infatti, a rappresentare una delle neoplasie con la prognosi più sfavorevole. Circa un terzo dei pazienti riceve una diagnosi di malattia localmente avanzata, una condizione in cui il tumore non presenta metastasi ma non è operabile al momento della diagnosi. Le possibilità terapeutiche dipendono oggi dall’esperienza dei singoli centri e le opportunità di accesso a cure altamente specialistiche risultano ancora molto disomogenee tra i diversi Paesi europei.

Palacros nasce proprio per superare queste disuguaglianze. Il progetto prevede tre studi clinici randomizzati, programmi europei di formazione per la chirurgia pancreatica complessa, lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per supportare le decisioni cliniche e la realizzazione di una biobanca federata che consentirà di condividere dati e campioni biologici tra i principali centri europei. L’obiettivo è definire un modello terapeutico personalizzato e basato sulle migliori evidenze scientifiche, integrando chirurgia, chemioterapia, radioterapia e nuovi trattamenti locali.

L’Università di Verona avrà un ruolo centrale nel coordinamento dei trial clinici dedicati alle terapie più innovative e guiderà anche il programma di ricerca sugli esiti riportati direttamente dai pazienti, affinché la qualità della vita diventi uno degli elementi chiave nella valutazione dei trattamenti.

“La ricerca sull’adenocarcinoma del pancreas ha ricevuto negli anni meno finanziamenti rispetto ad altre neoplasie – spiega Giuseppe Malleo, docente di Chirurgia generale e pancreatica e coordinatore del progetto per l’Università di Verona – Essere stati selezionati dalla Commissione europea nell’ambito di una call altamente competitiva rappresenta un riconoscimento di grande valore. Palacros permetterà di costruire una rete europea stabile per migliorare il trattamento multidisciplinare dei pazienti e trasferire le competenze dei centri di eccellenza a beneficio dei malati in tutta Europa”.

Accanto agli aspetti clinici e chirurgici, il progetto attribuisce un ruolo centrale anche alla prospettiva dei pazienti. “Vogliamo comprendere quale trattamento offra non solo una maggiore sopravvivenza, ma anche una migliore qualità della vita – sottolinea Michela Rimondini, docente di Psicologia e delegata della rettrice al Benessere – Palacros svilupperà il primo Core Outcome Set europeo dedicato al carcinoma pancreatico localmente avanzato, affinché gli esiti considerati più importanti dai pazienti entrino a far parte delle future linee guida cliniche”.

Grazie a questo finanziamento europeo, l’Università di Verona consolida il proprio ruolo tra i principali centri internazionali nella ricerca sul tumore del pancreas, rafforzando un modello che integra ricerca traslazionale, sperimentazione clinica, innovazione tecnologica e attenzione alla qualità della vita delle persone. Un risultato che conferma la capacità dell’Ateneo di attrarre risorse competitive a livello europeo e di promuovere progetti destinati ad avere un impatto concreto sulla medicina del futuro.