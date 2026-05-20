Addio trasferte, Tivoli potenzia l’endoscopia digestiva con procedure di eccellenza

Roma, 20 maggio 2026 – L’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli rafforza la propria offerta assistenziale nel campo dell’Endoscopia digestiva grazie all’attivazione di nuove procedure ad alta complessità, al rinnovamento tecnologico del servizio e al potenziamento dell’équipe medica e infermieristica. L’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva Interventistica, diretta dal dott. Marco Crovaro, ha infatti avviato un importante percorso di sviluppo finalizzato all’ampliamento delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, con particolare attenzione alle procedure endoscopiche avanzate.

Tra le principali novità vi è l’attivazione e la progressiva messa a regime dell’attività di CPRE (colangiopancreatografia retrograda endoscopica), procedura altamente specialistica utilizzata per la diagnosi e il trattamento delle patologie delle vie biliari e pancreatiche. L’introduzione di questa attività rappresenta un significativo passo in avanti per il presidio ospedaliero, consentendo ai pazienti della ASL di accedere a trattamenti complessi senza doversi rivolgere a strutture extraterritoriali.

Parallelamente, il reparto ha recentemente eseguito la prima dissezione endoscopica sottomucosa (ESD) della ASL Roma 5, tecnica mininvasiva di elevata complessità che permette la rimozione radicale di lesioni neoplastiche superficiali del tratto gastrointestinale, preservando l’organo.

Questi risultati testimoniano il livello di competenze specialistiche raggiunto dall’équipe dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva Interventistica e rappresentano un ulteriore avanzamento nell’offerta di trattamenti endoscopici innovativi sempre più orientati alla presa in carico tempestiva e qualificata dei pazienti. Determinante in questo percorso di crescita, inoltre, è stato il potenziamento dell’organico, con l’ingresso di nuove professionalità dotate di esperienza nell’endoscopia operativa e nelle procedure biliopancreatiche e resettive avanzate.

Accanto alle attività interventistiche, il reparto garantisce un’ampia offerta di prestazioni gastroenterologiche ambulatoriali e di endoscopia diagnostica, con percorsi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al follow-up delle principali patologie dell’apparato digerente. L’Unità svolge inoltre un ruolo centrale nei programmi aziendali di prevenzione oncologica, rappresentando uno dei riferimenti aziendali per lo screening del tumore del colon-retto attraverso l’esecuzione delle colonscopie di secondo livello.

Il rafforzamento e l’ampliamento delle attività dell’Endoscopia digestiva di Tivoli si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo dell’Ospedale San Giovanni Evangelista, e consentirà di ridurre la mobilità sanitaria garantendo ai cittadini del territorio un accesso sempre più tempestivo a procedure diagnostiche e terapeutiche avanzate.