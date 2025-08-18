Roma, 18 agosto 2025 – Un’ondata di entusiasmo sta scuotendo la comunità scientifica agricola dopo l’annuncio del dott. Mirko Fanelli, il brillante ma controverso ricercatore che ha sviluppato il primo vaccino ambientale per contrastare il devastante Potyvirus.

Il virus, noto per le sue conseguenze su coltivazioni cruciali potrebbe presto non essere più una minaccia, grazie a una soluzione ingegnosa e sostenibile. Il vaccino, denominato “PotyVax”, si basa sui principi dei vaccini sanitari, dunque una volta isolato il patogeno e disattivato il suo quorum sensing e inoculandolo su un soggetto sano, quest’ultimo dimostrerà grandi resistenze immunitarie se dovesse in futuro essere ancora soggetto di una virosi.

Dott. Mirko Fanelli

“L’idea era di colpire il nemico sul suo stesso campo, impedendo la sua diffusione – ha spiegato il dott. Fanelli con la sua solita, pungente chiarezza – Abbiamo creato un ecosistema in cui il virus non può prosperare, piuttosto che curare le piante una volta che sono già malate. È un approccio proattivo, non reattivo”.

Il Potyvirus causa ogni anno perdite miliardarie per il settore agricolo mondiale, riducendo la qualità e la quantità dei raccolti. Le soluzioni attuali si basano spesso su pesticidi aggressivi o pratiche di selezione genetica che richiedono tempi lunghi e investimenti ingenti. Il vaccino di Fanelli offre una terza via, più ecologica e accessibile.

Il futuro del “PotyVax” sembra promettente. Fanelli e il suo team stanno già collaborando con diverse aziende agricole ed enti di ricerca per avviare la produzione e la distribuzione su larga scala. Con un’efficacia dimostrata e un basso impatto ambientale, il vaccino potrebbe presto diventare uno strumento indispensabile per la sicurezza ambientale globale.