ACN medicina generale, FMT soddisfatta: “Salvata l’autonomia dei medici di famiglia”

Dott. Francesco Esposito

Roma, 23 giugno 2026 – Intesa, oggi, con la Sisac per l’integrazione all’accordo collettivo nazionale della medicina generale; domani la firma ufficiale. Viene accantonata la contestata proposta di passaggio a “dipendenza volontaria”, per i medici di famiglia. Rimane la disponibilità minima di impegno dei medici fino a 6 ore settimanali per mettere a regime le Case di Comunità. Un altro tassello fondamentale è la firma della parte pubblica (con FMT e Fimmg) di un documento politico che impegna all’apertura immediata delle trattative per il nuovo ACN per il prossimo triennio.

Per il Segretario nazionale della Federazione dei Medici Territoriali-FMT, Francesco Esposito: “Un accordo necessario che rispedisce al mittente un’offensiva volta a snaturare la natura stessa della medicina di famiglia, eliminando l’indipendenza e l’autonomia del professionista, il rapporto fiduciario con i pazienti e la capillarità degli ambulatori. Tra luci e ombre, siamo riusciti a tenere la barra dritta: da un lato evitando un’interpretazione punitiva del debito orario, dall’altro trovando dei punti di incontro sulla necessità di salvare gli investimenti del PNRR, garantendo una partecipazione dei medici nelle Case di Comunità fino a 6 ore settimanali (a 40 euro l’ora)”.

“Infine – conclude Esposito – l’altro tassello fondamentale è la firma della parte pubblica (con FMT e Fimmg) di un documento politico che impegna all’apertura immediata delle trattative per il nuovo ACN per il prossimo triennio. In quella sede, già a settembre, modificheremo l’ACN vigente e contribuiremo a gettare le basi della nuova e moderna medicina generale e di famiglia”.